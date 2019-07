Real Madrid-Atletico Madrid 3-7, crolla Zidane. Goleada dei Colchoneros nel primo derby stagionale. Mattatore del match è stato Diego Costa, autore di ben 4 reti. Partita a senso unico nel primo tempo, finito 5-0 per l‘Atletico. Gli uomini di Simeone sono andati poi a segno anche Correa (probabile milanista), Joao Felix e Vitolo. Per il Real Madrid gol nel secondo tempo di Nacho, Benzema e Sanchez.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS REAL MADRID-ATLETICO MADRID | ICC 2019



Real Madrid-Atletico Madrid, derby oltreoceano. Continuano i match dell’edizione 2019 dell’International Champions Cup. Nella notte tra il 26 e il 27 luglio scenderanno in campo il Real Madrid di Zinedine Zidane e l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Si tratta della prima stracittadina madrilena della stagione. Si gioca al Metlife Stadium di East Rutherford, negli Usa. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 2 italiane, le 20 locali. Per il Real Madrid si tratta del terzo impegno nell‘ICC 2019. Fino ad ora le Merengues hanno perso contro il Bayern Monaco e vinti ai rigori contro l’Arsenal. Per l’Atletico Madrid sarà invece il secondo match nell’Internaional Champions Cup. Fino ad ora i Colchoneros hanno vinto ai rigori contro il Chivas Guadalajara.

Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni. QUI REAL MADRID – Courtois tra i pali, con di fronte a sé un solido reparto a 4 che vedrà in campo Sergio Ramos e Varane al centro e il duo Carvajal-Marcelo ai lati. Per la mediana non dovrebbero mancare dal primo minuto Isco, Kross, Modric e Hazard anche se non è da escludere un passaggio al modulo a tre in caso di necessità. Maglie confermate in attacco con Benzema e Jovic titolari. QUI ATLETICO MADRID – I Colchoneros si affideranno a Oblak tra i pali biancorossi: in difesa poi non mancheranno Savic e Felipe al centro, come pure il duo Trippier-Renan, ancora protagonisti. Occhi puntati poi in attacco con Morata e Costa, ancora titolari dal primo minuto. Per la mediana si fanno poi avanti Koke, Herrera, Niguez e Lamar.

Real Madrid-Atletico Madrid, come seguire il match in tv e streaming

Real Madrid-Atletico Madrid, info tv e streaming. L’edizione 2019 dell’International Champions Cup sarà trasmessa da Sportitalia. Il canale diretto da Michele Criscitiello dallo scorso 1° luglio non è più visibile sulla piattaforma Sky, ma solo al numero 60 del digitale terrestre. Per lo streaming basta collegarsi con il sito ufficiale di Sportitalia, in modo completamene gratuito. Calcio d’inizio in programma nella notte tra il 26 e il 27 luglio alle ore 2 italiane, le 20 locali. Le regole della competizione prevedono che vengano assegnati 3 punti alla squadra vincitrice dell’incontro nei 90 minuti regolamentari. Per i team che riusciranno a prevalere ai calci di rigore saranno invece concessi 2 punti in classifica. Alle squadre sconfitte nell’extra time sarà assegnato 1 punto, mentre nessun punteggio verrà attribuito alle formazioni sconfitte al termine dei due tempi di gioco.