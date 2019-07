Real Madrid e Juventus si contendono Neymar

L’affare Neymar è il tormentone dell’estate insieme a quello De Ligt. In principio, il Barcellona sembrava la squadra in vantaggio su tutte le altre per l’acquisto del 27enne del PSG. Negli ultimi giorni però sono entrati in gioco altri club, come la Juventus e il Real Madrid. Mundo Deportivo è sicuro dell’interessamento dei bianconeri: il giornale spagnolo afferma che la dirigenza juventina avrebbe fissato un incontro con l’agente del calciatore, Pini Zahavi, con il tentativo di stipulare un accordo con Neymar.

Altri rumors riguardano l’offerta che i bianconeri vorrebbero piazzare per il brasiliano. Dybala è il candidato più quotato a lasciare la Juventus e la società vuole inserirlo in trattativa, assieme al francese Matuidi. Il mediano non è entrato nelle grazie di Sarri e la sua cessione è nell’aria da tempo. Su di lui c’è anche il Monaco. La rivale per eccellenza dei bianconeri è il Real Madrid, disposto a mettere sul piatto Bale come contropartita tecnica + 90 milioni. Entrambe le offerte sono di alto spessore ma potrebbero essere non sufficienti. Il PSG ha espresso più volte di volere solo soldi. Tanti soldi. La dirigenza chiede 300 milioni cash, cifra improponibile. Forse volta a scoraggiare le concorrenti? Chissà. La certezza è che Neymar non è più felice a Parigi e la sua presenza infastidisce Leonardo e Al-Khelaifi. Non due personaggi qualunque.