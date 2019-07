Ribery svincolato di lusso: la Fiorentina ci pensa

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Germania: la Fiorentina avrebbe avuto dei contatti con Franck Ribery.

L’ ex ala sinistra del Bayern Monaco, ha lasciato la Baviera dopo 12 anni di militanza. Ora, il francese si trova svincolato ed è libero di accordarsi con qualsivoglia squadra.

Classe 1983, Ribery ha rappresentati negli anni una vera e propria icona per il Bayern Monaco, formando insieme al compagno di squadra Robben, una delle coppie di esterni piú forti d’ Europa.

La storia con I bavaresi è peró ormai giunta al termine, e Ribery si sta guardando intorno, per chiudere nel migliore dei modi la propria carriera.

Diverse offerte gli sono pervenute in questo periodo: oltre al Monaco (destinazione già scartata dal francese), sarebbe forte il pressing del Marsiglia, destinazione preferita dal giocatore, essendo stata la formazione che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Stando alla Bild, anche la Fiorentina ci avrebbe fatto un pensierino.



L’ ingaggio da 8,3 milioni stagionali, rappresenta certo uno scoglio di non poco conto da superare per sperare di assicurarsi le sue prestazioni.

Non sono state ancora specificate le cifre richieste da Ribery per trovare una nuova squadra ma, con ogni probabilità, il francese non scenderà sotto I 4-5 milioni.

7 gol in 35 presenze nell’ ultima stagione, Ribery rappresenta un’ ottima occasione per qualsiasi club di fascia medio-alta.



La Fiorentina, in cerca di riscatto, rientra nel novero di queste squadre. Vedremo se queste voci avranno seguito. Ribery, dopo l’ esperienza al Bayern, ha deciso di non appendere le scarpette al chiodo.

Il francese è pronto per una nuova avventura che, con ogni probavilitá, sarà l’ ultima di un’ illustre carriera.