Rodrigo-Napoli: i partenopei offrono 30 milioni al Valencia

La gita in Spagna da parte del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non è volta solamente a risolvere l’operazione James Rodriguez con il Real Madrid. La dirigenza partenopea vuole acquistare un attaccante di spessore per la prossima stagione e nel mirino di De Laurentiis pare esserci l’attaccante del Valencia, Rodrigo.

Il classe 1991 brasiliano naturalizzato spagnolo, è pure nel giro della nazionale iberica. Con la Spagna ha collezionato 18 presenze e 5 reti, mentre con la maglia dei murcielagos vanta 189 presenze e 74 reti totali. Bottini di tutto rispetto per un calciatore destinato a stupire ancora in Europa. Questi numeri paiono aver convinto Giuntoli a puzzare un offerta importante al Valencia. Il Napoli aveva offerto 30 milioni di euro agli spagnoli per la cessione. Come riporta SportMediaset, l’offerta era stata rispedita al mittente ma adesso lo scenario potrebbe cambiare.

Prezzo in saldo?

Non sono arrivate offerte concrete nelle sedi valenciane per il calciatore e proprio per questo, il Valencia sembrerebbe disposto ad abbassare il prezzo di Rodrigo. Il cartellino è valutato dagli spagnoli intorno ai 70 milioni di euro, forse troppi per in classe 1991. L’offerta di 30 milioni del Napoli appare sempre molto bassa ma De Laurentiis potrebbe aumentare di poco la cifra, magari portandola intorno ai 35 milioni di euro. Il giocatore dopo tanti anni a Valencia, vuole cambiare aria e il Napoli potrebbe essere per lui un’esperienza unica. La Serie A è sempre un campionato affascinante e nel Napoli, il bomber potrà pure disputare la prossima Champions League.

Mal trattativa potrebbe concludersi con un offerta di 40 milioni, ma il Napoli sembra restio a piazzare tale richiesta.