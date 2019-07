Roma, chi si rivede! Il Barcellona ti offre Malcom

Una nuova indiscrezione anima il mercato della Roma. Alla ricerca di un esterno, dopo la cessione di El Shaarawy in Cina, ai giallorossi sarebbe stato proposto Malcom del Barcellona.

Sí, lo stesso Malcom che, solo un anno fa, in procinto di trasferirsi a Roma dal Bordeaux, scelse all’ ultimo momento di trasferirsi al Barcellona, mandando comprensibilmente su tutte le furie il DS Monchi.

Ora le cose sono cambiate: alla Roma c’ è Petrachi che, come si legge, gradirebbe Malcom per la sua capacità di fare l’ esterno su entrambe le fasce.

Stando alle voci, un intermediario del club spagnolo, avrebbe proposto Malcom alla Roma, nell’ auspicio di rilanciarlo.

Sul giocatore era attivo anche il Napoli che peró, stando alle fonti, sarebbe stato informato che il costo del cartellino di Malcom si avvicina ai 50 milioni.



Troppi per qualsiasi compagine, visto e considerato che, in quest’ anno trascorso al Barça, Malcom ha fatto quasi sempre panchina.

Possibile che il Barcellona apra al prestito, peró. I blaugrana credono molto alle potenzialità del ragazzo, e la Roma, sedotta e abbandonata solo un anno fa, rappresenta una buona chance per rilanciarsi.

Un altro nodo, il piú importante, è costituito dl’ ingaggio: 4,5 milioni a stagione, non sono pochi, per un ventiduenne che ha faticato molto a ritagliarsi il proprio spazio in Spagna.

Viste le difficoltà per arrivare a Suso (38 milioni il prezzo della clausola), non è escluso, peró, che la Roma azzardi un tentativo.

Con un anno di posticipo, la Roma e Malcom potrebbero dunque incontrarsi. Il brasiliano, dovrá fare peró un buon “bagno di umiltá”, per mettersi completamente a disposizione di una squadra che rifiutó solo lo scorso anno, convinto di poter ambire a ben altri lidi.