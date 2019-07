Roma-Gubbio. Prosegue la preparazione della Roma di Paulo Fonseca nel ritiro di Trigoria. Questo pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 18, nel centro sportivo giallorosso i capitolini sfideranno nella terza uscita stagionale il Gubbio, squadra umbra militante nel campionato di Serie C. I giallorossi finora hanno disputato due amichevoli, la prima contro i dilettanti del Tor Sapienza, gara vinta 12-0 e la seconda contro il Trastevere, club militante nel campionato di Serie D, anche quest’amichevole vinta ma con il punteggio di 10-1. Sabato 27 luglio i giallorossi saranno nuovamente in campo per una doppia amichevole, la prima alle ore 10 contro il Rieti, la seconda si terrà nel pomeriggio alle ore 17.30 contro la Ternana; mercoledì 31 luglio allo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia alle ore 20.30 la Roma affronterà i padroni di casa umbri, sabato 3 agosto alle ore 18 la Roma affronterà alle ore 18 il Lille, il 7 agosto è stata intanto programmata un’ amichevole alle ore 20 contro i baschi dell’ Athletic Bilbao, match amichevole che si disputerà al ‘Renato Curi’ di Perugia, mentre l’ 11 agosto per presentare la squadra di Fonseca davanti al pubblico dello stadio ‘Olimpico’ la Roma dovrebbe sfidare il Real Madrid di Zidane.

Roma-Gubbio, il punto sui giallorossi. Il mercato giallorosso stenta a decollare e il d.s giallorosso Gianluca Petrachi è al lavoro per regalare a Fonseca una rosa di assoluto livello. Il calciomercato dei giallorossi ha visto le partenze di Manolas al Napoli; El Shaarawy ai cinesi dello Shangai Shenua; Gerson al Flamengo e Luca Pellegrini alla Juventus, mentre sul fronte arrivi si registrano gli arrivi di Mancini dall’Atalanta, il portiere Pau Lopez dal Betis Siviglia, Diawara dal Napoli e Veretout dalla Fiorentina. Il d.s Petrachi intanto sta sondando il terreno per Hysaj dal Napoli, oltre all’interesse per Higuain, mentre sul fronte cessioni Nzonzi è in partenza o verso la Francia (Marsiglia e Lione per lui) o in una probabile scambio con il Milan per portare Suso in giallorsso. Intanto nell’amichevole odierna contro il Gubbio dovrebbero esordine Diawara e Veretout e dovrebbero giocare anche uno spezzone di gara anche Lorenzo Pellegrini e Zaniolo, al rientro dopo aver disputato gli Europei Under 21.

Roma-Gubbio, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Gubbio, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, salvo variazioni di palinsesto dovrebbe essere trasmesso da Roma TV, canale tematico giallorosso visibile sul canale 213 di Sky. Ma per chi volesse guardare la gara in streaming, sarà possibile farlo attraverso i canali ufficiali Facebook e Twitter del club giallorosso.