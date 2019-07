Roma-Higuain, c’è l’intesa con la Juventus la posizione del ragazzo

Prosegue sotto traccia, la trattativa che potrebbe portare Gonzalo Higuain a vestire la maglia della Roma.



L’ attenzione riservata all’ affare De ligt, ha fatto sí che le voci sulle uscite in casa Juventus passassero in secondo piano. La trattativa tra le due squadre, già protagoniste dello scambio Spinazzola-Pellegrini, continua e, stando alle fonti, potrebbe essere giunta ad un primo punto di svolta.

Roma e Juventus, avrebbero infatti trovato un’ intesa sulla base di un prestito da 6 milioni con riscatto fissato a 27. C’ è, dunque, la ferma volontà delle parti di chiudere l’ affare. La Roma, destinata a perdere Dzeko, potrebbe trovarsi in rosa uno dei centravanti migliori sulla piazza, che la Juventus vorrebbe cedere per esigenze di bilancio.

La volontà di Higuain è però chiara: vuole restare alla Juventus. Posizione ribadita anche dal fratello-agente Nicolas, che ha fatto esplicitamente capire come, in Italia, solo la Juve sarebbe meta gradita di Gonzalo.

Higuain guadagna alla Juve circa 7,5 milioni, e non vorrebbe ridursi l’ ingaggio. Vista poi la pessima stagione passata in “esilio” in quel di Milano, il pipita avrebbe paura di essere “destabilizzato” da un’ altra piazza italiana, e sarebbe convinto di potersi rilanciare sotto la guida del “mentore” Sarri.

La Roma potrebbe garantirgli un contratto fino al 2023 con ingaggio pari a 4,5 milioni. Lui continua a tergiversare, e vorrebbe giocare nel reparto offensivo insieme a Ronaldo e compagni.

Petrachi spera di strappare al piú presto il sí drl ragazzo, per regalare a Fonseca una punta di spessore che possa non far rimpiangere Dzeko.