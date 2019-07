Roma-Higuain, prove d’intesa! Il “pipita” puó arrivare con la complicitá della Juventus

Potrebbero essere giorni caldi sull’asse Roma-Torino. Stando al Corriere dello Sport, infatti, la Roma vede aprirsi uno spiraglio per portare in giallorosso Gonzalo Higuain.



L’attaccante argentino, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante tra Milan e Chelsea, è tornato alla Continassa e, dopo aver svolto le visite di rito al ‘Jmedical’, si è messo a disposizione del suo mentore Sarri, in attesa di conoscere il proprio futuro.

Secondo il quotidiano romano, dopo alcune resistenze iniziali, Higuain si sarebbe ora convinto di passare alla Roma, dove spera di ripercorrere le orme di Batistuta.

C’è un solo problema: Higuain non vorrebbe decurtarsi lo stipendio da 7 milioni di euro. Il pipita ha ancora due anni di contratto contratto con la Juventus e, difficilmente, accetterebbe di ridursi l’ingaggio.

La Juve, dal canto suo, ha giá programmato da tempo la cessione del numero 9. I bianconeri potrebbero dunque decidere di “accollarsi” parte dell’ingaggio di Higuain, pur di cederlo alla Roma.



Un’operazione in sinergia che potrebbe giovare ad entrambe le squadre. Tra Roma e Juventus tiene sempre banco l’ipotesi di uno scambio tra Higuain e Zaniolo, con la Juve interessata al classe ’99, pronta ad inserire l’attaccante argentino come contropartita per abbassarne il costo.

L’approdo di Higuain a Roma, darebbe poi, con ogni probabilità, il via libera definitivo alla cessione di Dzeko all’Inter. Il bosniaco vive a trigoria ormai da separato in casa, e ha già fatto intendere di voler lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano.

Higuain, come detto, si è aggregato al gruppo juventino e, ieri, ha svolto I test medici di inizio stagione, accolto dall’entusiasmo dei tifosi, che gli hanno chiesto di restare. Resta da capire se questa per lui sarà davvero l’estate dell’addio ai colori bianconeri o se, visti I precedenti, Sarri non decida di concedergli un’altra chance, portandolo in ritiro con la squadra