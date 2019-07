Roma-Higuain, si va avanti: previsto un nuovo incontro per lunedí

La Roma non demorde: I giallorossi vogliono a tutti I costi Gonzalo Higuain, e sono pronti a lanciare una nuova offensiva giá nella giornata di domani.

Con la Juventus di ritorno dalla tourneè asiatica, riprenderanno I contatti con il pipita, che ormai sarebbe stato messo “alla porta” dal DS Paratici. La Juventus vuole liberarsi dell’ argentino per finanziare nuove operazioni in entrata, e la Roma, allo stato attuale, rappresenta la soluzione più concreta per l’ attaccante.

Petrachi ha ricevuto l’ ok di Paratici per trattare con Higuain, e il DS giallorosso attenderá il rientro del pipita in Italia, per avere un faccia a faccia direttamente con lui.



Higuain, dal canto suo, non sembra ancora convinto della destinazione, e sta tentando in tutti I modi di convincere Sarri e la società a farlo restare a Torino.

Paratici non vuole sentir ragioni, e aspetta di cedere Higuain, per provare a dare l’ assalto a un attaccante piú giovane (Icardi o Lukaku).

Juve e Roma hanno già raggiunto un’ intesa (33 milioni tra prestito e riscatto). Manca il “sí” di Higuain, per il quale Petrachi confida nell’ aiuto di Franco Baldini, ex team maneger di Real Madrid e Tottenham, che portó Higuain al Real nel 2007.

Higuain deve ancora sciogliere le proprie riserve sulla Roma, ma non è detto che l’ affare sia impossibile. Nonostante il pipita abbia preso casa a Torino, la sua situazione non è ancora definita.

La resistenza con la quale la Roma lo sta cercando, potrebbero convincerlo alla fine ad accettare la corte giallorossa.