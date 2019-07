Roma, offerta dal Tottenham per Zaniolo! La posizione del ragazzo

Potrebbe essere giunta a una svolta la situazione di Nicoló Zaniolo alla Roma. Il classe ’99, è in uscita dalla squadra giallorossa, soprattutto a seguito delle dichiarazioni del nuovo DS giallorosso, Gianluca Petrachi, che ha messo alle “strette” Zaniolo, facendogli intendere di doversi meritare il rinnovo sul campo.



Petrachi ha rimproverato all’ex Inter una vistosa flessione di rendimento nella seconda parte della scorsa stagione. Un appunto che, tanto Zaniolo quanto il suo agente, Claudio Vigorelli, non hanno affatto gradito, ritenendo di essere stati poco gratificati per quanto fatto vedere nell’ultima annata.

Due sono le squadre pronte ad inserirsi nelle trattative per strappare Zaniolo alla Roma.



La prima è la Juventus. I bianconeri seguono il trequartista dai tempi dell’Inter e, stando a quanto riportano I giornali, avrebbero già trovato un’intesa sulla base di 3 milioni con il ragazzo. Molto dipenderà, per il buon esito di questa trattativa, dalla decisione di Gonzalo Higuain.

L’argentino è il primo obiettivo della Roma per sostituire Dzeko, e le due società avrebbero intenzione di intavolare uno scambio tra I due con conguaglio a favore dei giallorossi. Higuain non è peró convinto della destinazione, e, per questo, a farsi avanti per Zaniolo sarebbe stato il Tottenham.

Gli inglesi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbero avanzato una prima offerta ufficiale alla Roma: 27 milioni piú il cartellino di Alderweireld, difensore centrale particolarmente apprezzato da Fonseca, e considerato il profilo ideale per sostituire Manolas, ormai passato al Napoli.

La Roma avrebbe accettato l’offerta, ma Zaniolo, pur prendendo in considerazione la proposta degli spurs, continua a preferire la Juventus.



La palla, adesso, passa alla Juventus, e soprattutto a Higuain. I bianconeri hanno fatto capire all’argentino che non è piú considerato centrale nel progetto, ma lui è fermamente convinto di potersi rilanciare sotto la guida del “maestro” Sarri. Per questo, Higuain continua a rifiutare la Roma, e spera di poter restare alla Juventus.

Paratici è chiamato a fare un lavoro attento e oculato per mettere d’accordo tutte le parti in gioco. La Roma è disposta ad assecondare la volontá di Zaniolo, ma aspetta segnali importanti da Torino.