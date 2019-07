Roma, “pazza idea” per convincere Higuain: I dettagli

Gonzalo Higuain è sempre in cima alla lista dei desideri della Roma. La squadra giallorossa, pronta a salutare Edin Dzeko (destinazione Inter), é sempre piú allettata dalla possibilità di ingaggiare il pipita, e ripetere una sorta di “Batistuta-bis”.

L’attaccante argentino, per ora, non è convintissimo del trasferimento, e starebbe provando a giocarsi tutte le sue carte pur di rimanere a Torino, agli ordini di Maurizio Sarri.

Dalla capitale, peró, arrivano delle voci che avrebbero del clamoroso: la Roma vorrebbe offrire ad Higuain la fascia da capitano, per convincerlo ad accettare e diventare l’uomo-simbolo del nuovo corso giallorosso.



L’erede designato di De Rossi, Alessandro Florenzi, sembra infatti destinato alla cessione.

Il classe ’91 rimarrebbe volentieri a Roma ma, vista la necessità del club di cedere giocatori, Petrachi si sarebbe detto disposto ad ascoltare eventuali offerte. Atletico Madrid e Tottenham hanno manifestato il proprio interesse, e non è da escludere che, dopo Totti e De Rosdi, Florenzi sia la terza “bandiera” a lasciare Roma nel giro di poco tempo.

Dovesse trovare fondamento, la notizia di Higuain capitano, costituirebbe un vero “scossone” per l’ambiente romano e non. La fascia da capitano della Roma è stata infatti sempre affidata a romani doc o, comunque, a giocatori considerati iconici dalla tifoseria (come il compianto Di Bartolomei).

Chissà, se la notizia fosse vera, che Higuain non sia tentato da questa opportunitá. Seguiremo gli sviluppi della vicenda, e vi sapremo dire di più.