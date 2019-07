Roma, per l’attacco spunta l’ipotesi Milik

Roma, se dovesse saltare Higuain, i giallorossi hanno pronta l’alternativa: Arkadiusz Milik

In casa Roma prosegue la ricerca di un attaccante. Con Dzeko sempre più vicino all’Inter, infatti, la società giallorossa necessita di una punta che non faccia rimpiangere le prodezze del Cigno si Sarajevo. Da giorni ormai, si vocifera di un forte interessamento dei capitolini per Gonzalo Higuain. Nonostante le società pare abbiano trovato un accordo da tempo (si parla di un prestito oneroso da 9 milioni, con il riscatto fissato a 27), il giocatore argentino parrebbe titubante. Il Pipita, infatti, rientrato alla base dopo la duplice esperienza in prestito al Milan e al Chelsea, sarebbe intenzionato a proseguire la sua avventura alla corte di Sarri, allenatore con il quale ha fatto registrare la sua miglior stagione realizzatavi con ben 36 gol in 35 partite.

Considerato, ciò, il Ds della Roma ha iniziato a valutare possibili alternative. Tra queste sembrerebbe esserci la punta del Napoli, Arkadiusz Milik. Come è noto, infatti, i partenopei stanno monitorando da settimane l’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi (giocatore seguito con molta attenzione anche dalla Juventus). Qualora la trattativa tra Inter e Napoli dovesse andare a buon fine, non è improbabile che il numero 99 decida di lasciare gli azzurri per cercare fortuna altrove. Nell’ultima stagione, Milik ha fatto registrare numeri davvero interessanti. Con 17 gol in 35 partite, infatti, è risultato il quinto miglior marcatore della Serie A, dietro ai vari Quagliarella, Zapata, Ronaldo e Piatek. In totale con la maglia dei partenopei ha fatto messo a segno 34 reti in 87 partite.