Roma-Rieti: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole 27 luglio

Andrà in scena sabato 27 luglio l’amichevole Roma-Rieti, in programma a Trigoria alle ore 10. Sarà il quarto test amichevole per i giallorossi, durante questa fase di preparazione. Il precampionato della nuova Roma targata Fonseca, è stato senz’altro positivo e ricco di gol. Nelle tre amichevoli disputate fino ad ora, la squadra allenata dal tecnico portoghese si è dimostrata una vera macchina da gol. L’ultimo match contro il Gubbio – vinto 3-0 dai capitolini – ha dato dei dati più interessanti a Fonseca rispetto alle due precedenti amichevoli contro Tor Sapienza e Trastevere. Gli umbri – che militano in Serie C – sono stati un avversario di tutto rispetto e il 3-0 dei capitolini non arrivato con estrema facilità. In questi primi incontri, interessante la mossa con Florenzi esterno alto d’attacco. Fonseca è ancora indeciso se utilizzarlo in questa posizione, oppure farlo ritornare al suo ruolo di terzino destro.

Altro fatto che è balzato all’occhio è stata la scelta di consegnare la fascia da capitano a Dzeko, nella sfida con il Gubbio. Il bosniaco è sul mercato e pare destinato ad accasarsi all’Inter di Conte. Forse Fonseca vuole fargli capire l’importanza che ricopre per il club con questo gesto, indicendolo a rimanere? Vedremo se il bosniaco sarà di nuovo capitano sabato nell’amichevole contro il Rieti. Il match sarà disputato a porte chiuse a Trigoria.



ROMA-RIETI, DIRETTA TV E STREAMING, DOVE VEDERE L’AMICHEVOLE SABATO 27 LUGLIO

Roma-Rieti, diretta tv e streaming. Il match sarà visibile in diretta tv sabato 27 alle ore 10 su Roma TV, canale Sky 213. La partita in streaming sarà disponibile con l’applicazione Sky Go, offerta da Sky ai suoi abbonati dove è possibile vedere il match da smartphone, tablet e PC.