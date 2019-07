Roma, scatto in avanti per Veretout! Presentata una nuova offerta alla Fiorentina

Jordan Veretout continua a far parlare di sè. Il centrocampista della Fiorentina è, da settimane, al centro di un derby tutto italiano che vede affrontarsi Roma e Milan a suon di offerte e controofferte al club di Rocco Commisso.

Le ultime notizie parlano di un importante, e forse decisivo, rilancio da parte della Roma. I giallorossi, avrebbero difatti presentato alla Fiorentina una nuova offerta da 19 milioni più due di bonus, superando i 16 più 2 ai quali si sarebbe spinto il Milan, che però spera di far leva sulla volontà del giocatore.

Già, perchè Veretout, ha fatto chiaramente intendere che preferisce il Milan alla Roma e, per questo, è molto probabile che possa tergiversare ancora con i capitolini, in attesa di un serio rilancio da parte del club di Elliott. La Roma, intanto, ha messo sul piatto un quinquiennale da 2,5 milioni a stagione e, come riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dovrebbe incontrare oggi, a pranzo, l’agente del ragazzo: Mario Giuffredi. Le parti discuteranno di questa nuova proposta avanzata dalla Roma alla Fiorentina e, qualora anche l’offerta relativa all’ingaggio dovesse soddisfare le richieste del ragazzo, la trattativa sarebbe a un punto di svolta.

Il DS giallorosso, Petrachi, ha affermato ieri, in conferenza stampa, che dal mercato arriveranno sicuramente uno\due centrocampisti per rinforzare la mediana di Fonseca, visto che la Roma in quel reparto è un po’ “corta” (soprattutto dopo l’addio di De Rossi), e che alcuni elementi, come Cristante, non convincono appieno i dirigenti giallorossi.

Il Milan, intanto, si è “tutelato”, e avrebbe avviato i contatti con Seri. Mediano classe 1991, attualmente in forza al Fhulam, Seri è considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Le fonti parlano di un incontro avvenuto con la dirigenza del Milan, sul finire della scorsa settimana. Il ragazzo gradirebbe l’approdo in rossonero, per cui il Milan avrebbe già pronta un’alternativa di valore qualora Veretout dovesse “saltare”.

Il francese, comunque, sembra ormai determinato a lasciare la Fiorentina, club che lo ha portato in Italia e con il quale, nelle ultime due stagioni, si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo, per ciò che concerne il nostro campionato. Contestato alcuni giorni fa da un gruppo di tifosi, Veretout aspetta solo l’offerta giusta per lasciare Firenze. Le prossime ore, ci diranno se il suo destino sarà alla Roma o al Milan.