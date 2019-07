Roma, si cercano rinforzi in difesa. Quasi fatta per Mancini, poi via all’assalto per il centrale del Tottenham

Sta nascendo a poco a poco la nuova Roma targata Paulo Fonseca. Il tecnico uruguagio, presentatosi alla stampa tre giorni fa, aveva indicato nel reparto difensivo uno dei “perni” del suo modo di intendere calcio:

“La squadra che ha vinto il campionato negli ultimi anni aveva la miglior difesa– ha detto Fonseca- io curo molto la fase difensiva, ma la miglior difesa, per me, sta nella capacità di gestire il pallone”.

Parole che fanno intendere come Fonseca chiederà alla sua Roma la capacità di costruire dal basso, caratteristica che, con ogni probabilità, lo porterà a fare richieste mirate alla società, pretendendo elementi che sappiano cavarsela con la palla tra I piedi.

Gli obiettivi per il reparto centrale sono due: il primo é il giovane Gianluca Mancini, classe ’96, che negli ultimi due anni è maturato molto sotto l’egida di Gasperini.

Autore di ben 6 reti nella passata stagione, il giovane difensore è stato individuato quale erede perfetto di Kostas Manolas (passato al Napoli) e, vista la sua duttilitá (puó ricoprire il ruolo di terzino sinistro), potrebbe essere molto utile alla causa di Fonseca.

La trattativa sembra in dirittura d’arrivo, con Roma e Atalanta pronte ad accordarsi sulla base di 21 milioni piú 4 di bonus.



Una volta archiviata la pratica Mancini, la Roma punterà dritta su un profilo di maggior esperienza: il nome caldo é queloo di Toby Aldelweireld, difensore della nazionale belga, la cui avventura in Premier pare giunta al capolinea.

In uscita dal club londinese, Alderweireld (in passato vicino anche alla Juventus) potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per la Roma che, tra l’altro, si appresta a salutare, dopo una sola stagione, Ivan Marcano, destinato a tornare al Porto.

Nei prossimi giorni ci sará un incontro tra Baldini e I dirigenti degli Spurs.



Per sbloccare la trattativa ci vorrá comunque un sacrificio importante. Alderweireld ha una clausola rescissoria da 25 milioni, ed è difficile che il Tottenham se ne privi per una cifra inferiore.

Un tentativo, comunque, verrá fatto. La Roma è pronta a ripartire dopo una stagione altalenante. La ricostruzione parte da dietro, con Fonseca pronto a plasmare il gruppo secondo la propria mentalitá.