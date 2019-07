Roma-Ternana, doppio impegno per i giallorossi. Nuovi test amichevoli per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi giocheranno oggi due partite, prima contro il Rieti e poi contro la Ternana. Si tratta rispettivamente del quarto e quinto impegno stagionale per gli uomini del tecnico portoghese. Dopo Tor Sapienza, Trastevere e Gubbio, ecco che il livello di difficoltà comincia ad alzarsi. La Ternana parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Il match comincerà alle ore 18. Prove utili a Fonseca per continuare a plasmare la sua Roma, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A. Il mercato può ancora stravolgere la rosa giallorossa. A partire da Dzeko, che è sempre nel mirino dell’Inter. Il bomber bosniaco si sta allenando in maniera impeccabile, ma è il suo futuro sembra lontano da Trigoria. In entrata si pensa sempre a Suso, ma la trattativa con il Milan stenta a decollare.

Roma-Ternana, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Ternana, info diretta televisiva e streaming. Per il match di oggi, calcio d’inizio alle ore 18, non è prevista una copertura televisiva. Il match potrà essere seguito in diretta streaming gratuita sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter della Roma. Per quanto riguarda la formazione giallorossa in porta andrà Pau Lopez, con una difesa che prevederà al centro due giovani come Gianluca Mancini e Capradossi. I terzini inevitabilmente potrebbero essere Karsdorp e Kolarov; in mezzo al campo da valutare se Florenzi possa giocare ancora come mediano, quasi certamente ci sarà Veretout (se non sarà stato titolare prima) e potrebbe esserci spazio per il giovane D’Urso, oppure Cristante a seconda di chi sarà la sua spalla. Davanti invece Cengiz Under si candida per avere un posto come laterale a destra, dall’altra parte potrebbe giocare Defrel e, a fare da supporto centrale per il centravanti Schick, potrebbe avere una maglia Zaniolo a meno che non si decida di testare qualcun altro. (Fonte: Sussidiario.net)