Roma-Trastevere. Continua il ritiro estivo della Roma agli ordini del neo tecnico portoghese Paulo Fonseca, ex Shakhtar Donetsk. Il palmares del tecnico portoghese parla di 1 Supercoppa di Portogallo con il Porto nel 2013, 1 Coppa di Portogallo nella stagione 2015-2016 con il Braga, 3 Campionati Ucraini dal 2016 al 2019 e 1 Supercoppa d’Ucraina nel 2017. La Roma sta svolgendo il proprio ritiro a Trigoria, ritiro inizialmente previsto a Pinzolo, e ha affrontato in amichevole il 18 luglio i dilettanti del Tor Sapienza vincendo per 12-0. Sabato 20 luglio, alle ore 17.30, la Roma di mister Paulo Fonseca affronterà nella seconda uscita stagionale il Trastevere, squadra militante nel campionato di Serie D. Il programma pre-campionato dei giallorossi proseguirà con altre 5 amichevoli: mercoledì 24 luglio alle 17.30 affronterà il Gubbio; sabato 27 luglio saranno due le amichevoli dei giallorossi, alle ore 10 contro il Rieti e nel pomeriggio alle ore 17.30 contro la Ternana; mercoledì 31 luglio alle ore 20.30 si terrà Perugia-Roma, chiude sabato 3 agosto alle ore 18 la sfida contro i francesi del Lille.

Roma-Trastevere, il punto sui giallorossi. La stagione 2019-2020 dovrà rappresentare la stagione del riscatto per i giallorossi dopo la scorsa annata avara di soddisfazioni. Il neo d.s Petrachi sta ridisegnando i giallorossi cercando di consegnare nelle mani del tecnico Fonseca una rosa che può recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Dopo l’ addio di De Rossi, alle firme con gli argentini del Boca Juniors e le cessioni di Manolas al Napoli; El Shaarawy ai cinesi dello Shangai Shenua; Gerson al Flamengo e Luca Pellegrini alla Juventus nello scambio con Spinazzola, alla corte di Fonseca sono arrivati proprio l’ex terzino dei bianconeri, Mancini dall’Atalanta, il portiere Pau Lopez dal Betis di Siviglia e Diawara dal Napoli. Resta in stand-by Dzeko che interessa all’Inter, mentre in entrata il prescelto per l’attacco giallorosso resta Gonzalo Higuain.

Roma-Trastevere, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Trastevere, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 17.30, sarà trasmesso da Roma TV, canale tematico giallorosso visibile sul canale 213 di Sky. Per chi volesse guardare la gara in streaming, sarà possibile farlo attraverso i canali ufficiali Facebook e Twitter del club giallorosso.