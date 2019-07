Salah-Pallone d’Oro adios: l’egiziano viene eliminato dalla Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa è un torneo dove non ci sono favoriti. Negli anni, il torneo ha presentato sorprese non indifferenti come la vittoria dello Zambia nel 2012 per esempio. Squadra mai qualificata alla fase finale dei Mondiali. Anche in questa edizione 2019, le sorprese non sono mancate. Dopo la clamorosa eliminazione del Marocco contro il Benin nell’ottavo di finale di due giorni fa. questa volta è toccato ai padroni di casa dell’Egitto.

La squadra di Salah si è arresa al Sud Africa per 1-0. I Bafana Bafana si sono imposti grazie a un gol di Lorch all’85. Un brutto colpo per la squadra allenata dal messicano Aguirre, vecchia conoscenza per l’Italia di Trapattoni dato che Aguirre era il CT del Messico al Mondiale 2002.

Il colpo è ancor più pesante per la stella degli egiziani e del torneo africano: Salah. Il fuoriclasse del Liverpool dopo aver trionfato in Champions League questa stagione – siglando pure un gol in finale – sognava la vittoria in Coppa d’Africa. Il trionfo con la sua nazionale avrebbe fatto alzare le possibilità di Pallone d’Oro per l’egiziano, ma questa eliminazione potrebbe estrometterlo per la vittoria finale. Così come Leo Messi, anche Salah potrebbe arrendersi al compagno di squadra Virgil Van Dijk, oramai serio candidato per la vittoria finale.

Intanto a Liverpool, i tifosi festeggiano l’uscita di scena da parte di Salah in Coppa d’Africa. La tifoseria Reds aveva paura che il loro fuoriclasse potesse infortunarsi durante una competizione giudicata inutile e dannosa per lo stato fisico del loro calciatore. Momo di sicuro non l’avrà presa bene.