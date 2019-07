Sampdoria-Pro Patria, dove vedere l’amichevole in tv e streaming domani 24 luglio

Sampdoria-Pro Patria, ultima amichevole estiva per i blucerchiati. Archiviate le belle parentesi contro squadre tutt’altro che temibili come Sellero Novelle e Real Vicenza, si alza l’asticella per la compagine ligure allenata da Eusebio Di Francesco che domani, mercoledì 24 luglio, scenderà in campo alle ore 17.30 al Centro Sportivo di Temù (Brescia) contro la Pro Patria, che il prossimo anno prenderà parte alla Serie C.

Per la squadra di Busto Arsizio si tratta del secondo test stagionale contro una squadra di Serie A: è datato 18 luglio, infatti, il match disputato contro il Torino, che si è imposto col risultato di 3-2. Parker e Mastroianni sono stati gli autori delle due reti dei bustocchi, condannati dalla doppietta di Belotti e da un gol di Ansaldi. Gli uomini di Ivan Javorcic inizieranno la stagione il prossimo 4 agosto, quando al primo turno di Coppa Italia affronteranno il Matelica, squadra di Serie D.

Sampdoria-Pro Patria, dove vedere il match in tv e streaming

Sampdoria-Pro Patria, il cui inizio è fissato per le 17.30, non dovrebbe essere trasmessa in diretta televisiva: è questo quanto emerge a poche ore dal via della partita. Sarà comunque possibile seguire l’andamento della gara attraverso i canali social (Instagram e Facebook) delle due squadre. Anche per quanto concerne la copertura in streaming, non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali a riguardo.