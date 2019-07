Schalke-Bologna: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 29 luglio

Prosegue la preparazione pre-campionato del Bologna. I rossoblu hanno affrontato il Colonia in amichevole, uscendone sconfitti. Ora vogliono rifarsi con un’altra squadra della Bundesliga: lo Schalke 04. L’amichevole si disputerà lunedì 29 luglio. I tedeschi non sono un avversario facile da affrontare e il test di domani sarà molto significativo per gli uomini di Sinisa Mihajlovic. La squadra vuole fare bene per l’allenatore serbo, affetto da una forma acuta di leucemia. I tedeschi nella scorsa stagione sono arrivati agli ottavi di finale di Champions League, eliminati dal Manchester City di Guardiola in scioltezza. L’obiettivo dello Schalke è tornare a disputare un campionato convincente in vista della prossima stagione, dopo un’annata tutt’altro che esaltante. Anche il Bologna vuole stupire quest’anno, magari cercando un buon piazzamento in Serie A. I tifosi sognano la qualificazione in Europa League, ma al momento pare fuori portata. Il club italiano ha ufficializzato l’amichevole mediante i propri canali ufficiali. Calcio d’inizio ore 18, a Kitzbuhel, lunedì 29 luglio.

Schalke-Bologna, dove vedere il match in diretta tv e streaming, lunedì 29 luglio

Schalke-Bologna, diretta tv e streaming. L’amichevole tra Schalke e Bologna, in programma lunedì 29 luglio sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canale Sky Sport 1, numero 201. Per chi volesse seguire il match in streaming direttamente da smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go per tutti gli abbonati. Semplice da scaricare, Sky Go vi permetterà di non perdere un minuto del match ovunque voi siate. Buona visione!