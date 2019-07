Senegal-Algeria, in due per la coppa. Finale della Coppa d’Africa 2019. Alle ore 21 scenderanno in campo il Senegal e l’Algeria. Si gioca al Cairo International Stadium della capitale egiziana. La finale della Coppa d’Africa 2019, visibile su Dazn, si disputa in partita unica, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore previsti in caso di parità al 90′. Nella fase ad eliminazione diretta il Senegal ha eliminato in serie Uganda, Benin e Tunisia. Tutti i match sono stati vinti da Koulibaly e compagni per 1-0. Una difesa d’acciaio quella senegalese dunque. Dal canto suo l‘Algeria ha eliminato Guinea, Costa d’Avorio e Nigeria: segnando 7 gol e subendone 2. Il Senegal non ha mai vinto la Coppa d’Africa. Un solo successo per l’Algeria, risalente al 1990.

Senegal-Algeria, le probabili formazioni. QUI SENEGAL – IL grande assente del match sarà Koulibaly. Un’assenza pesante per Cissé, il commissario tecnico del Senegal nel 4-2-3-1 sostituirà il centrale partenopeo con Kouyaté al fianco di Sané mentre sulle corsie esterne spazio per Gassama e Sabaly. In mezzo al campo Ndiaye con l’ex Bordeaux Saivet. Idrissa Gueye occuperà il ruolo di trequartista mentre sulla destra c’è Sarr mentre sulla fascia opposta la stella Sadio Mané. Come unico terminale offensivo ci sarà Mbaye Niang, panchina invece per l’ex Inter e Lazio Keità Baldé. QUI ALGERIA – L’unica defezione è Atal, più gravi del previsto i problemi fisici per il terzino del Nizza che sarà sostituito da Zaffane. Sulla fascia mancina spazio per Bensebaini mentre al centro la coppia di centrali formata da Belamri e Mandi. Nel 4-1-4-1 algerino ruolo principale è quello del mediano Guedioura che farà da raccordo con le due mezzali che saranno Feghouli e il futuro rossonero Bennacer. Sulle corsie esterne la corsa di Belaili e la tecnica eccelsa di Mahrez mentre in avanti ancora una volta Bounedjah favorito sull’ex Leicester Slimani. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Senegal-Algeria, come seguire il match in diretta tv e streaming

Senegal-Algeria, info diretta tv e streaming. La Coppa d’Africa 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese completamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Senegal-Algeria è in programma per le 21 ora italiana, stesso fuso orario di quello egiziano. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre è dello scorso 29 giugno. Senegal e Algeria si sono infatti già incontrate in questa edizione della Coppa d’Africa, nella fase a gironi, ha vinto l’Algeria per 1-0.