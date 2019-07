Senegal-Tunisia, le probabili formazioni. QUI SENEGAL – Sarà 4-2-3-1 con ballottaggio per il ruolo di centravanti: Konaté sembra in vantaggio su Niang e Diagne. Mané in campo dal 1′ così come Koulibaly. QUI TUNISIA – La squadra del c.t. Giresse sembra essere in forma e può dare fastidio al Senegal. Il sogno è quello di tornare ad alzare il trofeo che manca in bacheca da 15 anni. Sarà 4-3-3 con Msakni, Khenissi e Khazri in attacco.

Senegal-Tunisia, come seguire il match in tv e streaming

Senegal-Tunisia, info tv e streaming. La Coppa d’Africa 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese completamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Egitto-Sudafrica è in programma per le 21 ora italiana, stesso fuso orario di quello egiziano. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre è del gennaio 2017, sempre in Coppa d’Africa. Vinse il Senegal per 2-0, con reti di Manè e Mbodji. La Tunisia non batte il Senegal dal 2014, vittoria per 1-0. Era una gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2015. Come detto alle ore 21 si gioca la seconda semifinale, quella tra Algeria e Nigeria.