Seri nel mirino di Milan, Napoli e Roma: sfida tutta italiana per il centrocampista

Si potrebbe accendere un accesa lotta di mercato tra Milan, Inter e Napoli per il centrocampista del Fulham, Seri. Secondo Sky Sport, il calciatore classe 1991 potrebbe lasciare la sua attuale squadra. Il club inglese è retrocesso nella scorsa stagione e Seri vuole giocare in un club competitivo nelle massime serie europee.

Dotato di grande visione di gioco, piedi buoni e intelligenza tattica, il mediano della Costa d’Avorio era seguito anni fa pure dal Barcellona che lo aveva considerato per il proprio centrocampo. L’Inter di Conte sta cercando un centrocampista di spessore per sostituire il partente Nainggolan. Dello stesso avviso sono le altre due squadre, determinate a costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Il prezzo fissato dal club inglese per il calciatore ammonta a 25 milioni di euro. Cifra abbastanza alta per il Milan. I rossoneri sono alla costante ricerca di un centrocampista e stanno facendo di tutto pur di arrivare a Veretout della Fiorentina. I viola hanno rifiutato la proposta di 18 milioni da parte dei rossoneri che potrebbero virare su Seri, magari scendendo a trattative con il Fulham. Nella scorsa stagione, Seri ha collezionato 32 presenze con il Fulham in Premier League, realizzando solamente un gol. L’ivoriano vuole rilanciarsi e la Serie A sarebbe per lui un ottimo palcoscenico.