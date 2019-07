Serie A, amichevoli estive Lazio: le date e gli orari dei match dei biancocelesti

Per la Lazio di Simone Inzaghi, confermato sulla panchina dei biancocelesti per la quarta stagione consecutiva, le vacanze stanno volgendo al termine: infatti martedì 9 luglio i giocatori si raduneranno a Formello e fino a giovedì svolgeranno a turno le visite mediche , per poi venerdì 12 partire per il ritiro ad Auronzo di Cadore (Belluno), dove vi rimarranno fino al 26 luglio. Come successo negli ultimi anni, i capitolini faranno un secondo ritiro che comincerà sabato 3 agosto tra le montagne di Marienfeld una cittadina tedesca a venti km da Colonia, il sabato successivo la truppa tornerà a Roma, prima di aver affrontato il Celta Vigo in terra spagnola.

Amichevoli Lazio, sette i match estivi in programma

Saranno sette le amichevoli estive in programma per la squadra che nell’ultima stagione ha vinto la Coppa Italia e che dal 19 settembre prenderà a parte alla fase a girone dell’Europa League 2019-20.

Si comincerà domenica prossima contro una selezione locale dell’Auronzo di Cadore, mentre il mercoledì successivo toccherà alla selezione Top 11 del Cadore testare i muscoli dei biancocelesti. Dopo queste prime due sgambature contro avversari dilettantistici, si inizierà a fare sul serio quando domenica 21 ci sarà il match contro la Triestina che nel mese scorso ha perso la finale playoff per la promozione in Serie B contro il Pisa; mercoledì 24 si alzerà ancor di più il livello, perchè l’avversario della squadra di Simone Inzaghi sarà la Virtus Entella, neopromossa del campionato cadetto. Le ultime tre amichevoli saranno di levatura internazionale: sabato 2 agosto sfida al Vitality Stadium di Bournemouth contro la squadra locale militante in Premier League, il giorno dopo in concomitanza con l’inizio del ritiro tedesco, match al Benteler-Arena contro i padroni di casa del Paderborn neopromossa in Bundesliga grazie al secondo posto ottenuto nella 2.Bundesliga. Ultimo match estivo domenica 10 agosto allo stadio Balaidos di Vigo contro il Celta, squadra di Liga.

Amichevoli Lazio: date, orari e luoghi

Lazio-Auronzo di Cadore: domenica 14 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio-Top 11 del Cadore: mercoledì 17 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio-Triestina: domenica 21 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio-Virtus Entella: mercoledì 24 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Bournemouth-Lazio: venerdì 2 agosto ore 20.45 a Bournemouth – Vitality Stadium

Paderborn-Lazio: sabato 3 agosto ore 16.00 a Paderborn – Benteler-Arena

Celta Vigo-Lazio: sabato 10 agosto a Vigo – Stadio Balaidos (orario da definire)