Serie A, Banti e Mazzoleni entrano in sala VAR: la dura reazione di Ziliani su Twitter

Il nuovo incarico al VAR per Banti e Mazzoleni, il commento ironico di Ziliani. Il Comitato nazionale arbitrale ha ufficializzato come novità per la prossima stagione la nascita del gruppo VAR PRO che avrà il ruolo di assistere gli arbitri in campo e aiutarli nelle decisioni. A tal proposito sono stati scelti quattro arbitri che hanno raggiunto i limiti d’età tra cui Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, Luigi Nasca della sezione di Bari e Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Il giornalista Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, ha commentato la notizia con un tweet polemico: “Di fronte alla notizia di Banti e Mazzoleni che a carriera conclusa ne iniziano una nuova al VAR, perde qualunque senso seguire i colpi del calciomercato: sapere dove giocheranno James, Icardi, De Ligt, Lukaku, Zaniolo, Lozano, Dzeko o Veretout non ha più alcuna importanza”.

Banti e Mazzoleni, nuovo ruolo al VAR, scoppia la polemica sui social. Nel corso degli ultimi anni i due arbitri internazionali sono spesso finiti nel mirino della critica per alcuni decisioni ritenute a favore della Juventus. La notizia della loro nomina come esperti Var si è diffusa in fretta e il web non ha risparmiato le proteste. I social si sono infervorati con commenti come “Banti e Mazzoleni non andranno in pensione. Diventeranno “VAR pro”. Altro che Ramsey, Rabiot e #DELIGT. #Calciomercato” o “Come fa @AIA_it senza vecchia guardia(Banti + Taglivento) ad Aiutare Una Vecchia Signora ? Trovato… li mette al #VAR SENZA VERGOGNA. La PIOVRA Nel Calcio Non Può Essere Smembrata La Fedeltà viene Pagata è Ripagata . Un Altra Forma Di Vitalizio anche per loro”.