Serie B: il Perugia acquista Paolo Fernandes dal Manchester City

Prende forma il nuovo Perugia di Massimo Oddo. La società umbra passa da un campione del mondo 2006 a un altro: infatti, l’ex calciatore del Verona ha sostituito Alessandro Nesta, approdato al Frosinone. L’obiettivo dei perugini è quello di puntare ai play off per tentare il ritorno in Serie A che manca dal 2004, ultimo anno del Perugia nella massima serie.

Dopo la delusione del play off perso contro l’Hellas Verona, il Perugia ha condotto una ottima campagna acquisti questa estate. È di pochi minuti fa l’annuncio da parte della società riguardo l’acquisto di Paolo Fernandes dal Manchester City. Il 21enne arriva dalla

società inglese tramite prestito senza diritto di riscatto. Quindi rimarrà impossibile per gli umbri acquistare il calciatore a titolo definitivo. Nella scorsa stagione, il giovane spagnolo classe 1998 ha disputato una stagione positiva in Eredivisie tra le fila del

NAC Breda, mettendo a segno 2 reti in 33 presenze. Il City punta molto su Fernandes e proprio per questo ha optato per il prestito secco al Perugia, in modo che giochi il più possibile e prepararsi a fare il grande salto in Premier League.

Dotato di ottima tecnica, Fernandes può essere schierato a centrocampo e come trequartista. Un giocatore di alto tasso tecnico che non ha ancora esordito in Premier League con il City. La grande chance per esplodere in Italia gli verrà data quest’anno da Massimo Oddo. Il club ha ufficializzato l’acquisto mediante questo comunicato:

“A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito dal Manchester City Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Fernandes. Classe ’98 arriva in biancorosso a titolo temporaneo fino al termine della stagione”.