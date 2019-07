Serie C: dove vedere il campionato, Eleven Sports dovrebbe mantenere i diritti

Il prossimo campionato di Serie C 2019/20 dovrebbe rimanere su Eleven Sports anche per questa stagione. Nonostante le pressioni di DAZN per soffiare i diritti tv del campionato di Serie C 2019/20, il presidente Francesco Ghirelli è rimasto fedele a Eleven Sports anche per la prossima stagione. Il provider internazionale dedicato alle trasmissioni sportive dovrebbe tenersi i diritti anche perché DAZN già detiene la Serie B oltre che ad alcune partite di Serie A. Alcuni pacchetti di match di Serie C, saranno disponibili anche su Rai Sport e Sportitalia, ma che però non potranno trasmettere più di tre incontri di ciascuna squadra iscritta al campionato durante l’anno. Un tentativo andato a vuoto dunque quello di DAZN e una vittoria per Eleven Sports, provider che sta diventando sempre più seguito in Italia così come a livello mondiale.

Eleven Sports infatti sta spopolando, specialmente per i match in streaming dove molto spesso riesce ad arrivare prima degli altri per accaparrarsi i diritti di match rilevanti. Una realtà nata in Italia dal 2017 e che sta proseguendo con la massima professionalità l’ambito sportivo per quanto concerne la web TV. Ancora non ci sono conferme ufficiali ma il comunicato di rinnovo nei confronti di Eleven Sports da parte di Ghirelli, è oramai vicinissimo.