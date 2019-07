Si complica il ritorno di Neymar al Barcellona: speranza per la Juve?

Una nuova notizia rischia di far letteralmente deflagrare il mercato della Juventus. Neymar, ‘o Ney’ è in uscita dal Paris Saint-Germain, e si sarebbe proposto anche ai bianconeri. Se la notizia sta già circolando da un po’ di tempo sul web, ci sono ulteriori particolari che possono dare maggior adito alle voci. Fra i club interessati a Neymar, infatti, c’è anche il Barcellona. I blaugrana, furono “costretti” a cedere l’ astro brasiliano al Paris Saint-Germain nell’estate 2017, quando i parigini versarono nelle casse catalane l’intera clausola rescissoria da 222 milioni di euro.

Ora il Barcellona vuole riprendersi Neymar, e avrebbe messo sul piatto del Psg una proposta da 40 milioni più i cartellini di Coutinho e Rakitic. Una proposta davvero “indecente” che potrebbe far vacillare chiunque, eppure il Paris Saint-Germain ha rispedito l’offerta al mittente e, stando all’ Equipe, non avrebbero intenzione di cedere così facilmente il ragazzo.

El Mundo deportivo ha però fatto sognare i supporters bianconeri: stando ai media spagnoli, Neymar si sarebbe offerto alla Juve, così come ad altri grandi top club europei (City e Bayern).

Una prima offerta del Barcellona sarebbe stata respinta dai parigini, decisione che fa comprendere come, tuttavia, prendere Neymar non sarebbe affatto semplice per la Juve che, verosimilmente, dovrebbe sacrificare qualcuno in attacco (Dybala sembra essere ntrato nelle mire del Milan). I buoni rapporti tra Neymar e Ronaldo, impongono però di tenere d’occhio la pista. Il portoghese ha già assolto il ruolo di “ambasciatore” nel portare De ligt a Torino e, chissà che non possa ora invogliare Neymar ad abbracciare il progetto bianconero….