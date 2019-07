Spal-Feralpisalò. Prosegue il programma delle amichevoli pre-campionato per gli estensi di Leonardo Semplici, che domani pomeriggio alle 17 a Valles (provincia di Bolzano) affronterà la Feralpisalò di Damiano Zenoni, formazione militante nel campionato di Serie C. La Spal è alla terza uscita stagionale, dopo aver battuto prima il Gorica per 3-1, gara giocata il 17 luglio, e poi il 21 luglio ha battuto 2-0 il Pordenone. Le prossime amichevoli delle amichevoli saranno le seguenti: 1° agosto doppia amichevole contro Virtus Bolzano alle 15 e Obermais alle 17; il 4 agosto alle 20.30 Spal-Verona; mentre l’8 agosto sempre alle ore 20.30 chiude il programma del pre-campionato Cesena-Spal. Gli estensi faranno il loro debutto ufficiale nella nuova stagione 2019-2020 domenica 18 agosto quando si giocherà il 3° turno di Coppa Italia, la squadra emiliana potrebbe ritrovare proprio la Feralpisalò se dovesse prima battare l’Adriense al 1° turno (4 agosto) e poi superare al 2° turno (11 agosto) il Pordenone. I lombardi hanno disputato una serie di amichevoli contro formazioni di Serie A, tra queste Napoli e Cagliari. Come detto, il debutto ufficiale della formazione di Zenoni avverrà domenica 4 agosto nel 1° turno di Coppa Italia contro l’Adriense, mentre il debutto in campionato nella 1.a giornata di Serie C girone B avverrà il weekend del 24-25 agosto quando i lombardi saranno ospiti della Reggio Audace.

Spal-Feralpisalò, le ultime dal ritiro degli estensi. Nelle ultime ore le strade di Pasquale Schiattarella e della Spal si sono divise, infatti l’ormai ex centrocampista del club emiliano ha risolto consensualmente il contratto con il club emiliano ed è in procinto ad accasarsi al Benevento. C’è chi va ma c’è anche chi viene, infatti la Spal sta per acquistare dal Sassuolo l’esterno offensivo Federico Di Francesco, figlio di Eusebio, l’attaccante arriverà a Ferrara con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto la squadra di Semplici si è assicurata le prestazioni sportive del giovane svedese Uddenas, proveniente dal Malmo.

Spal-Feralpisalò, come seguire il match in tv e streaming

Spal-Feralpisalò, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 17, dovrebbe essere trasmesso da Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre) come la gara contro il Pordenone, salvo cambiamento di palinsesti televisivi. Ma per chi volesse guardare la gara in streaming, potrà fare affidamento sui canali social delle due società.