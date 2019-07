Spal-Obermais: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole 1 agosto

La serie di amichevoli disputata dalla Spal è stata senz’altro positiva questa estate. La squadra allenata da Semplici vuole continuare a stupire e lo stato di forma sembra eccellente: le vittorie contro Gorica, Pordenone e FerlapìSalò testimoniano ciò anche se i risultati ottenuti contro certe selezioni, non sono stati proprio rotondi. Giovedì 1 luglio è in programma per la Spal una doppia amichevole e il match che andrà in scena alle 18, sarà disputato contro l’Obermais FC, squadra che milita in eccellenza.

Test indubbiamente interessante per Semplici, il quale vuole bissare la stagione scorsa dove la Spal ha raggiunto ottimi risultati in Serie A, smentendo tutti i vari scettici che la vedevano fuori dai giochi per la salvezza a inizio stagione. La Spal potrebbe perdere il forte esterno Mohamed Fares e per questo il test contro l’Obermais può risultare utile per fare nuovi esperimenti in vista della nuova stagione. Calcio d’inizio ore 18, giovedì 1 agosto ore 18.

Spal-Obermais, streaming e diretta tv, dove vedere l’amichevole 1 agosto

Spal-Obermais, diretta tv e streaming del match. La partita amichevole tra Spal e Obermais non sembra che sarà trasmessa in onda in diretta tv, anche se consigliamo di monitorare la rete televisiva Udinese Tv che ha trasmesso diversi match amichevoli della squadra di Semplici quest’estate. Qualora si volesse vedere la partita in streaming, le informazioni in merito sono poco chiare ma anche in questo caso, consigliamo di tenere d’occhio il profilo Facebook ufficiale della Spal. Il match in tempo reale sarà disponibile su diretta.it o siti web affini.