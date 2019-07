Spal-Pordenone. Prosegue la preparazione della Spal in vista della prossima stagione 2019-2020 che vedrà alla guida della formazione ‘estense’ ancora mister Leonardo Semplici, in sella sulla panchina emiliana dal 2014. La Spal sta svolgendo la prima parte del ritiro a Tarvisio in provincia di Udine e proprio domani, domenica 21 luglio, si concluderà questa prima fase di ritiro estivo per i ferraresi. Infatti alle ore 17 la Spal di mister Leonardo Semplici affronterà il Pordenone, neopromosso in Serie B, allenato da mister Attilio Tesser, l’amichevole si terrà nel ritirio di Tarvisio. Dopo quest’incontro amichevole la squadra di Semplici si ritroverà a Ferrara giovedì 25 luglio, mentre il 26 prenderà il via la seconda fase di ritiro che si terrà a Valles, provincia di Bolzano, fino al 3 agosto. La Spal ha fatto il suo esordio nel pre-campionato il 17 luglio quando ha battuto 3-1 gli sloveni del Gorica, dopo l’amichevole contro il Pordenone, gli ‘estensi’ disputeranno altre cinque amichevoli: il 27 luglio si giocherà Spal-Feralpisalò; il 1° agosto doppia amichevole contro Virtus Bolzano alle 15 e Obermais alle 17; il 4 agosto alle 20.30 sarà la volta di Spal-Verona; mentre l’8 agosto sempre alle ore 20.30 chiude Cesena-Spal. Per il Pordenone sarà l’occasione giusta per confrontarsi con una squadra di Serie A, i ‘ramarri’ stanno preparando la nuova stagione ad Arta Terme.

Spal-Pordenone, il punto sui ferraresi. In questa stagione 2019-2020 mister Semplici vorrebbe adottare un nuovo sistema di gioco per raggiungere quanto prima la salvezza. I nuovi acquisti della società emiliana sono stati D’Alessandro dall’Atalanta, Igor dal Salisburgo, Murgia dalla Lazio e Berisha dall’Atalanta. Mentre sono usciti Vitale, direzione Frosinone, Lazzari, ceduto alla Lazio, Everton Luis, ceduto agli americani del Real Salt Lake e Costa ceduto al Napoli. Gli obiettivi della Spal per rinforzare la rosa restano Di Francesco, di proprietà del Bologna, Stojanovic in forza alla Dinamo Zagabria e Pessina, di proprietà dell’Atalanta.

Spal-Pordenone, come seguire il match in tv e streaming

Spal-Pordenone, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 17, sarà trasmesso da Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre). Per chi volesse guardare la gara in streaming, potrà fare affidamento sui canali social delle due società.