Spal-Virtus Bolzano. Prosegue la preparazione della formazione estense allenata da Leonardo Semplici, il lavoro duro della squadra emiliana è testimoniato dalla serie di amichevoli disputate finora, infatti proprio quest’oggi la Spal disputa due amichevoli controla Virtus Bolzano alle 16 e alle 18 contro l’Obermais. La scelta di disputare due amichevoli a distanza di 2 ore è tutt’altro che banale, infatti mister Semplici ruoterà tutti i suoi uomini a disposizioni nei due match permettendo a tutti i componenti della rosa di mettere benzina nelle gambe. Dunque alle ore 16 nel centro sportivo di Valles (Bolzano) la Spal di Semplici affronterà la Virtus Bolzano, compagine militante in serie D ed allenata da mister Alfredo Sebastiani. La Virtus Bolzano ha già affrontato un’altra compagina di Serie A in questa pre-season, ovvero il Lecce perdendo la gara 6-0, la squadra di Sebastiani ha in programma altri due test amichevoli: l’8 agosto contro il Sudtirol e il 16 agosto contro il San Paolo di Appiano, squadra di Eccellenza. L’esordio ufficiale avverrà il 25 agosto nella Coppa Italia di Serie D.

Spal-Virtus Bolzano, il punto sul precampionato degli estensi. La Spal di Semplici sta fornendo risposte positive dal campo nelle 3 amichevoli disputate finora. Gli estensi hanno sconfitto in serie i croati del Gorica con il risultato di 3-1, il Pordenone con il punteggio di 2-0 e la Feralpisalò con un punteggio più rotondo di 4-1. I test amichevoli della Spal proseguiranno oggi pomeriggio alle ore 18 contro l’Obermais, il 4 agosto alle ore 18 contro il Verona e l’8 agosto alle 20.30 contro il Cesena. I ferraresi esordiranno nella nuova stagione 2019-2020 domenica 18 agosto quando si giocherà il 3° turno di Coppa Italia, gli estensi potrebbero incontrare la Feralpisalò se dovesse prima battare l’Adriense al 1° turno il 4 agosto e poi superare al 2° turno il Pordenone l’11 agosto. La Spal farà il suo esordio ufficiale in Serie A contro l’Atalanta allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara.

Spal-Virtus Bolzano, come seguire il match in tv e streaming

Spal-Virtus Bolzano, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 16, potrebbe essere trasmesso da Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre) come altre gare amichevoli finora disputate dalla formazione di Semplici. In ogni caso per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà consultare le pagine social della Spal.