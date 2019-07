SWANSEA-ATALANTA: DIRETTA LIVE STREAMING: RISULTATO IN TEMPO REALE



La partita è cominciata

4′ GOAL DELL’ATALANTA – Tiro da fuori di Ilicic che mette in rete il pallone del vantaggio nerazzurro

7′ OCCASIONE SWANSEA – Conclusione dalla distanza per i padroni di casa: Gollini in angolo

24′ PALO DI CASTAGNE – Il belga ha colpito il palo.

35′ CONCLUSIONE DI REMO FREULER – Tiro del numero 11 atalantino, ma la palla è fuori.

FINE PRIMO TEMPO: Swansea-Atalanta 0-1.

INIZIO SECONDO TEMPO

50′ Lo Swansea si fa avanti ma l’Atalanta tiene duro, grazie anche agli interventi di Gollini

53′ PAREGGIO DELLO SWANSEA – Autogoal di Hateboer

54′ VANTAGGIO SWANSEA – 2-1 per i padroni di casa, Castagne si perde Roberts che mette in rete il pallone del vantaggio.

62′ Cambio nello Swansea: entra Naughton, esce Roberts.

65′ QUATTRO SOSTITUZIONI NELL’ATALANTA: entrano Pessina, Gosens, Okoli e Colley, escono Freuler, Palomino, Castagne e Barrow.

70′ OCCASIONE MURIEL – Il numero 9 atalantino tenta la conclusione, ma la palla è fuori di poco.

TRE MINUTI DI RECUPERO

FINISCE IL MATCH: Swansea-Atalanta 2-1.

L’Atalanta comincia la prima parte del ritiro in Inghilterra affrontando lo Swansea City. Una partita dove i nerazzurri avranno la possibilità non solo di testare i nuovi acquisti (Malinovskyi e Muriel in particolar modo), ma anche di poter analizzare nel dettaglio i risultati venuti fuori in quel di Clusone. Per quello valutato in terra bergamasca, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno ritrovato la forma e addirittura, come sottolineato dallo stesso mister di Grugliasco, c’è maggiore attenzione rispetto alle annate precedenti. Due giorni fa c’è stata la presentazione allo stadio di Bergamo e il popolo nerazzurro non vede l’ora vedere la propria Dea in Champions League: sognando notti magiche al fianco dei colori nerazzurri. Certo, sicuramente il mercato atalantino non è ancora finito, ma queste partite aiuteranno a capire se giovani del calibro di Colley, Barrow, Ibanez, Reca e Traore, meritano di stare in prima squadra. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e attraverso questa Diretta Live testuale, vi terremo aggiornati minuto per minuto su Swansea-Atalanta.





FORMAZIONI UFFICIALI

SWANSEA (4-3-3): Mulder; Roberts, van der Hoorn, Rodon, Fulton; Grimes, Celina, Bidwell; Dyer, McKay, McBurnie.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Reca; Gomez, Iličić; Barrow.