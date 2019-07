SWANSEA-ATALANTA: TUTTO PRONTO PER LA GRANDE SFIDA – Domani l’Atalanta giocherà contro lo Swansea in Inghilterra: una partita fondamentale per gli orobici che avranno la possibilità di testare i suoi nuovi acquisti (Malinovskyi e Luis Muriel). La preparazione in quel di Clusone è andata abbastanza bene e qualche giovane (Reca, Traore e Colley su tutti) ha stupito addirittura mister Gasperini. La presentazione allo stadio di Bergamo ha dato la carica giusta alla squadra e sicuramente vedremo una Dea competitiva sotto tutti i punti di vista. Ovviamente non mancherà neanche il suo pubblico, anzi, il suo popolo nerazzurro: sempre pronto a sostenere la sua Dea. Costi troppo alti? Vacanze? Per il tifo atalantino non esistono ne confini e ne limiti quando c’è di mezzo l’Atalanta; soprattutto in una stagione così importante come questa, e Swansea-Atalanta è la prima tappa di questo tour inglese.



INVASIONE NERAZZURRA INGLESE – Swansea-Atalanta sarà una grande battaglia sul campo. In molti saranno presenti in Inghilterra per sostenere al meglio gli orobici e sicuramente si prospetta una grande invasione nerazzurra. Sappiamo quanto il popolo atalantino ami profondamente la sua Dea (soprattutto nei momenti di difficoltà), e non ci sarebbe da meravigliarsi se nel caso si presentassero in migliaia nel settore ospiti. Sarà un contesto abbastanza caldo, soprattutto dal punto di vista del tifo: l’obbiettivo è quello di vivere al 100% questa fantastica stagione, indipendentemente dal risultato finale.