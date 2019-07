Tabellone calciomercato Serie A 2019: acquisti e cessioni ufficiali

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti il 1 luglio e la conclusione è stata fissata per lunedì 2 settembre. Dunque, i club di Serie A dovranno lavorare intensamente in questo periodo di tempo per soddisfare le richieste dei relativi allenatori, piazzando magari colpi ad effetto capaci di far sognare tifosi ed appassionati di calcio. Intanto, i primi botti di mercato sono già arrivati: Rabiot alla Juventus, Godin all’Inter, Manolas al Napoli. Tuttavia, il calciomercato è soltanto agli albori e le sorprese di certo non finiscono qui. Con il “tabellone calciomercato Serie A” di SuperNews sarai sempre aggiornato sulle trattative ufficiali di tutte le squadre della massima serie.

TABELLONE CALCIOMERCATO SERIE A

ATALANTA

Acquisti: Muriel (a, Siviglia)

Cessioni: /

BOLOGNA

Acquisti: Tomiyasu (d, Sint-Truiden); Schouten (c, Excelsior); Bani (d, Chievo); Orsolini (a, Juventus)

Soriano (c, Villarreal); Sansone (a, Villareal); Denswil (d, Bruges)

Cessioni: Avenatti (a, Standard Liegi)

BRESCIA

Acquisti: Joronen (p, Copenaghen)

Cessioni: /

CAGLIARI

Acquisti: Vicario (p, Venezia); Cacciatore (d, Chievo)

Cessioni: Srna (d, fine contratto)

FIORENTINA

Acquisti: Terzic (d, Stella Rossa); Rasmussen (d, Empoli)

Cessioni: Edimilson Fernandes (c, Mainz); Lafont (p, Nantes)

GENOA

Acquisti: Jaroszynski (d, Chievo); Zapata (d, svinc); Pinamonti (a, Inter)

Cessioni: /

INTER

Acquisti: Godin (d, Atl. Madrid); Agoume (c, Sochaux); Lazaro (c, Hertha Berlino); Sensi (c, Sassuolo)

Cessioni: Vanheusden (d, Standard Liegi); Emmers (c, Standard Liegi); Pinamonti (a, Genoa)

JUVENTUS

Acquisti: Rabiot (c, Psg); Lu. Pellegrini (d, Roma); Ramsey (c, Arsenal) Demiral (d, Sassuolo)

Cessioni: Spinazzola (d, Roma)

LAZIO

Acquisti: Lazzari (c, Spal)

Cessioni: /

LECCE

Acquisti: Vera Ramirez(d, Leones Fc); Meccariello (d, Brescia); Shikhov (c, Paok Salonicco), Benzar (d, Steaua Bucarest)

Cessioni: /

MILAN

Acquisti: Theo Hernandez (d, Real Madrid); Krunic (c, Empoli)

Cessioni: Abate (d, svincolato), Bertolacci (c, svincolato), José Mauri (c, svincolato), Montolivo (c, svincolato), C. Zapata (d, svincolato)

NAPOLI

Acquisti: Di Lorenzo (d, Empoli) Manolas (d, Roma)

Cessioni: Diawara (c, Roma)

PARMA

Acquisti: /

Cessioni: Rigoni (c, fine contratto); Galano (a, Pescara)

ROMA

Acquisti: Spinazzola (d, Juventus); Diawara (c, Roma)

Cessioni: De Rossi (c, svincolato), Ponce (a, Spartak), A.Romagnoli (p, Spartak), Manolas (d, Napoli), Lu. Pellegrini (d, Juventus)

SAMPDORIA

Acquisti: Maroni (c, Boca Juniors); Depaoli (d, Chievo); Chabot (d, Groningen); Thorsby (c, Heerenveen); Mulè (d, Trapani)

Cessioni: Belec (p, Apoel Nicosia), Kownacki (a, Fortuna Dusseldorf), Ivan (c, Chievo), Leverbe (d, Chievo)

SASSUOLO

Acquisti: Caputo (a, Empoli); Rogerio (d, Juventus)

Cessioni: Demiral (d, Juventus), Sensi (c, Inter), Odgard (a, Hereveen)

SPAL

Acquisti: Igor (d, Salisburgo)

Cessioni: Lazzari (c, Lazio); Everton Luiz (c, Real Salt Lake) Bonifazi (d, Torino)

TORINO

Acquisti: Bonifazi (d, Torino);

Cessioni: Niang (a, Rennes), Ljajic (a, Besiktas), Moretti (d, ritiro), Milinkovic-Savic (p, Standard Liegi)

UDINESE

Acquisti: Jajalo (c, Palermo)

Cessioni: Bajic (c, Konyaspor)

VERONA

Acquisti: Rrahmani (d, Dinamo Zagabria)

Cessioni: /