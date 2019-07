Tabellone quarti Coppa America 2019, ecco tutti gli accoppiamenti. Con le ultime partite del Gruppo C, giocate nella notte tra il 24 e il 25 giugno, si è completata la fase a gironi della Coppa America 2019. I verdetti sono stati tutti emessi per quanto riguarda i quarti di finale. Questi ultimi si giocheranno tra il 28 e il 29 giugno. Parteciperanno le prime due dei tre raggruppamenti, più le due migliori terze.



Tabellone quarti Coppa America 2019, questi i possibili accoppiamenti

Tabellone quarti Coppa America 2019, Colombia già qualificata. La prima squadra ad essere certa di partecipare ai quarti di finale, come prima del girone, è stata la Colombia. I Cateferos hanno vinto le prime due partite e hanno così la certezza matematica del primo posto. Situazione molto incerta negli altri gironi, in particolare l’Argentina rischiava una prematura eliminazione. Per l’Albilceleste ora possibile incrocio con il Brasile in semifinale. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa America 2019 (*qualificato in semifinale):

1 – Brasile*- Paraguay = 0-0 (4-3 dcr)

2 – Venezuela-Argentina* = 0-2

3 – Colombia-Cile*= 0-0 (4-5 dcr)

4 – Uruguay-Perù*= 0-0 (4-5 dcr)

SEMIFINALI

1 – Brasile-Argentina = 3 luglio (ore 2.30)

2 – Cile-Perù = 4 lugglio (ore 2.30)

Tabellone quarti Coppa America 2019, la situazione dei gironi

Tabellone quarti Coppa America 2019, Colombia a punteggio pieno. GRUPPO A, Perù-Brasile = 0-5 e Bolivia-Venezuela = 1-3, queste le ultime due partite di questo raggruppamento. I due match si sono giocati, in contemporanea, alle ore 21 italiane, di sabato 22 giugno. Al Brasile bastava un pareggio per essere certo del primo posto, mentre il Venezuela doveva vincere con la quasi eliminata Bolivia per passare e così è stato. Classifica Gruppo A (tra parentesi la differenza reti): Brasile 7 punti (+8), Venezuela 5 (+2), Perù 4 (-3) e Bolivia 0 (-7). Brasile, Venezuela e Perù qualificate.

GRUPPO B, Colombia-Paraguay =1-0 e Qatar-Argentina = 0-2 sono state le due ultime partite in programma in questo girone. I due match si sono giocati alle ore 21 italiane di domenica 23 giugno. La Colombia era già sicura del primo posto. Rischia molto l‘Argentina di Messi, ma l’Albiceleste si è qualificata con la vittoria contro il Qatar. Classifica Gruppo B: Colombia 9 punti (+4), Argentina 4 (0), Paraguay 2 (-1), Qatar 1 (-3). Qualificate Colombia e Argentina.

GRUPPO C, Ecuador-Giappone 1-1 e Cile-Uruguay 0-1 hanno chiuso questo raggruppamento nella notte tra il 24 e il 25 giugno, alle ore 1.00 italiane. Il girone è stato vinto dall’Uruguay con 7 punti. La Celeste va ai quarti di finale da prima del girone. Il Gruppo C è stato chiuso dal Giappone con 2 punti e dall’Ecuador, a quota 1. Entrambe sono già eliminate.