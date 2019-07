Torino, Walter Mazzarri sulla squadra: “Sono stati perfetti in ogni zona del campo”

Il Torino di Walter Mazzarri non sbaglia la prima gara ufficiale stagionale, battendo in scioltezza il Debrecen con un secco 3-0 casalingo, nella sfida valida per l’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Questo è sicuramente un risultato molto importante che consentirà ai ‘granata’ di andare in Ungheria con un ottimo margine di vantaggio per poter accedere al turno successivo.

Formazione e il match

Per questa prima uscita stagionale, l’ex tecnico di Napoli e Inter, ha optato per un 4-3-3 con Bremer in difesa al posto dell’infortunato Djidji mentre in avanti Belotti supportato da Iago Falque. Mentre Herczeg, tecnico del Debrecen, ha risposto con un abbottonato 4-1-4-1, con Szori unica punta.

Subito c’è stato un avvio positivo dei granata che, mediante la punizione di Baselli, sfiorano il goal al quinto minuto. Al minuto 19 c’è l’episodio che cambia l’inerzia del match: Iago Falque lancia in verticale Belotti, che viene messo giù da Nagy e realizza sul rigore il goal dell’1-0. Al tramonto della prima frazione va anche in goal Ansaldi che porta il ‘toro’ sul 2-0 mentre al termine della gara va a segno Zaza che trova il guizzo giusto in una mischia in area.

Parole di Walter Mazzarri

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è apparso molto soddisfatto per quanto fatto dai suoi in campo: “I ragazzi sono stati bravi, l’hanno fatta sembrare più facile di quello che era. Sono stati perfetti in ogni zona del campo, hanno ricominciato da dove avevano lasciato nella scorsa stagione. Potevamo far gol prima, anche il terzo gol, perché abbiamo avuto tante occasioni. Sono contentissimo, vi assicuro che non era facile giocare contro questo tipo di avversari. Bisogna andare in Ungheria convinti di passare il turno”

Per chi gli pone delle domande di mercato, l’ex tecnico del Napoli risponde “Verdi? Noi dobbiamo andare avanti in Europa League e in Coppa Italia perché abbiamo la responsabilità di continuare quello fatto nel girone di ritorno dello scorso campionato. Quando giochiamo così, non è facile trovare giocatori meglio dei nostri. La rosa può essere migliorata perché speriamo di avere tante partite da fare ed è necessaria ampliarla. Di mercato non parlo perché parlo solo dei miei giocatori che mi hanno dato tante soddisfazioni”.

Per ciò che concerne i singoli, il tecnico ha parlato di un accorgimento tattico che riguarda Baselli e Meitè: “Non mi piace parlare dei singoli. Con Baselli abbiamo cambiato mettendolo in verticale con Meitè come accorgimento tattico ed è stata la chiave di volta della partita perché sulle seconde palle arrivava sempre lui ed è stato bravissimo sia in fase attiva che in fase difensiva. Tutti sono stati bravi e hanno fatto un’ottima gara”

Sicuramente tra i più positivi della gara d’andata di questi preliminari è stato Simone Zaza, subentrato a partita in corso: “E’ stato bravo, si è creato tante occasioni ed è stato quello, insieme a Lukic, che ci ha fatto meritare di segnare la terza rete. Zaza è coinvolto, ha capito cosa voglio da lui ed il vantaggio di quest’anno è che si è fatto presto a fare una delle nostre solite partite perché ci conosciamo benissimo. Bisogna essere più cattivi nell’ultima fase per segnare di più. Tutti i ragazzi hanno capito quello che vogliono e fanno la loro bella figura”