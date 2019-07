Tottenham all’ assalto di Dybala: la posizione della Juventus

Prosegue senza sosta il calciomercato in casa Juventus. Dopo aver concluso il faraonico acquisto di De ligt, dalle parti della Continassa, si cercano gli ultimi tasselli per completare una rosa a dir poco stellare.

La Juventus sta peró meditando anche alcune cessioni. L’ attacco è fra I reparti che maggiormente abbisognano di uno “snellimento”.

Tra I nomi in uscita, quelli di Moise Kean (Everton) e uno fra Mandzukic o Higuain.

Anche Paulo Dybala non puó dirsi del tutto al sicuro circa la permanenza a Torino. Sebbene Sarri abbia espresso parole di elogio verso il ragazzo, la Joya, come I compagni di reparto (eccezion fatta per CR7), non è considerato indispensabile.

Sul giocatore sarebbe piombato il Tottenham. Gli Spurs vogliono regalare un grande colpo a Mauricio Pochettino, e vedono in Dybala il rinforzo perfetto per completare una trequarti che puó contare già su calciatori di spessore come Son, Alli e Lamela.

Il Tottenham sarebbe disposto a investire circa 90 milioni di euro per il giocatore. Una cifra che ingolosirebbe chiunque, permettendo alla Juve di fare altri due colpi top in entrata.

La Juventus, comunque, non sembra intenzionata a cederlo, a meno che non le venga offerto un valido sostituto.

Dybala, dal canto suo, vorrebbe restare in bianconero. La vocazione offensiva di Sarri lo ha convinto che, il tecnico ex Napoli, possa essere l’ uomo perfetto per rilanciarlo.

La Joya rientra a Torino giovedí prossimo, ed è pronto ad avere un confronto diretto con Sarri. I due si stimano molto, e tutto lascia supporre che il matrimonio tra Dybala e la Juve sia destinato a continuare.