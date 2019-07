Tottenham-Manchester United, ICC: diretta tv e streaming della partita 25 luglio

Sfida tutta inglese in International Champions Cup tra Tottenham e Manchester United. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio di questa competizione, presentandosi a questa gara con 3 punti a testa. Il Manchester United ha piegato l’Inter di Antonio Conte per 1-0 mentre per gli Spurs è arrivata la vittoria in extremis con la Juventus: 3-2 il risultato finale per gli uomini di Pochettino, con gol decisivo da centrocampo da parte di Harry Kane. La sfida tra lo United e il Tottenham è un classico della Premier League. Un assaggio in vista del prossimo 9 agosto, quando i cancelli degli stadi inglesi riapriranno per la nuova stagione.

Nello United sarà interessante vedere l’atteggiamento di Paul Pogba in campo. Il transalpino è fortemente seguito da Real Madrid e Juventus. Qualche settimana fa ha manifestato la sua voglia di andarsene dai Red Devils e Raiola sta lavorando per accontentare il suo assistito. Osservati speciali anche Rose del Tottenham e Lukaku dello United, al centro di trattative complesse che riguardano Juventus e Inter. Calcio d’inizio giovedì 25 luglio, ore 13:30.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED, DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Tottenham-Manchester United, diretta tv e streaming ICC. Il match tra il Tottenham e Manchester United, valido per la International Champions Cup, verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre alle ore 13:30 di giovedì 25 luglio. Sarà possibile vedere il match in streaming tramite il sito ufficiale www.sportitalia.com.