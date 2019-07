Tottenham, il mercato degli ‘spurs’ comincia a prendere forma. La formazione inglese allenata da Mauricio Pochettino ed impegnata nell’ International Champions Cup, sta muovendo i primi passi sul fronte mercato. La società inglese nelle ultime ore ha ceduto il terzino Kieran Trippier all’Atletico Madrid. I colchoneros per aggiudicarsi il 28 enne terzino inglese ha sborsato circa 30 milioni di euro, il terzino nelle scorse settimane era finito nell’interesse della Juventus e del Napoli ma non si è mai pensato a qualcosa di realmente concreto. Il giocatore, ormai ex Tottenham, ha vestito per ben 16 volte la casacca della nazionale dei ‘Tre Leoni’ realizzando uno splendido gol contro la Croazia nella semifinale del Mondiale di Russia 2018, mentre con il club inglese il terzino ha totalizzato 114 presenze dal 2o15 al 2019 realizzando 2 reti.

Tottenham, Florenzi e Hysaj per sostituire Trippier

Il Tottenham per sostituire Trippier sta pensando al nostro campionato ed in particolar modo i profili che interessano all’allenatore Pochettino sono essenzialmente due, si tratta di Alessandro Florenzi e di Elseid Hysaj. Secondo Sky Sport i due calciatori piacciono molto all’allenatore argentino del Tottenham ma le due strade sembrano diverse. Mentre per l’attuale capitano della Roma pare difficile che la società giallorossa lasci partire un altro ‘romano’ dopo l’addio alla capitale di De Rossi, come calciatore, e di Totti come dirigente anche perchè la probabile partenza di un altro simbolo della città di Roma complicherebbe ancora di più la situazione tra la proprietà americana e i tifosi giallorossi, mentre per Hysaj la situazione sembrerebbe diversa. Infatti il terzino albanese non rientrerebbe più nei piani di Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis alla giusta offerta da parte degli ‘spurs’ potrebbe lasciar partire il terzino. La società partenopea valuta circa 40 milioni il terzino della nazionale albanese, guidata da un ex azzurro come Edy Reja. Napoli che attende la giusta offerta anche perchè l’uscita di Hysaj, favorirebbe la società azzurra nell’incassare denaro da investire per eventuali entrate.