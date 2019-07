Trippier-Juventus, il Bayern si intromette nella trattativa

Il terzino inglese del Tottenham, Kieran Trippier, è nella lista dei desideri stilata da Maurizio Sarri per la sua Juventus del futuro. Dotato di grande spinta e abile con i piedi, Trippier sarebbe l’esterno difensivo ideale per i bianconeri, specialmente se Joao Cancelo darà l’addio per accasarsi al Manchester City.

Secondo Sky Sports inglese, Trippier sarebbe fortemente seguito anche dal Bayern Monaco di Niko Kovac che ha gia speso ingenti somme per portarsi a casa i due difensori campioni del mondo Lucas Hernandez e Pavard. Il prezzo di Trippier non è ancora noto con precisione ma il Tottenham non ha intenzione di fare sconti per un calciatore che nella scorsa stagione ha disputato la finale di Champions League, risultando tra i migliori della competizione. I tedeschi in quel ruolo sono abbastanza coperti avendo appunto Hernandez, Pavard e l’intoccabile Joshua Kimmich. Quest’ultimo però potrebbe essere spostato come mediano dall’allenatore croato dei bavaresi. Come fece Guardiola con Lahm anni fa e come ha fatto Low con Kimmich in nazionale.

Anche il Napoli era su Trippier, ma poi la trattativa non è andata avanti dato che i partenopei hanno puntato di più su Kostas Manolas, poi acquistato da De Laurentiis. L’asta per assicurarsi il difensore dell’Inghilterra è sempre più nel vivo.