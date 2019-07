Ucraina-Italia, azzurri in campo per la qualificazione. Seconda giornata del torneo di calcio maschile delle Universiadi 2019. Alle ore 18, allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, scenderanno in campo l‘Ucraina e l‘Italia di Daniele Arrigoni. Gli azzurri hanno vinto il primo match di queste Universiadi, 2-0 contro il Messico. Gli ex sovietici sono all’esordio invece nel torneo di calcio maschile. Passano le prima due della classifica, nel Gruppo B che comprende anche il Messico. Agli azzurri basta un pareggio per essere certi della qualificazione. In caso di vittoria contro l’Ucraina allora l’Italia sarebbe aritmeticamente prima nel suo raggruppamento.

Ucraina-Italia, la probabile formazione azzurra. Mister Arrigoni potrebbe puntare su una sorta di 4-3-1-2 poi adattabile ad altri moduli: in porta va Cucchietti, in difesa Florio e Tentardini saranno i due terzini con la coppia centrale di difesa che sarà formata da Gatti e Vitturini, quest’ultimo adattabile a questo ruolo pur essendo un esterno laterale. A centrocampo Zonta si occupa della cabina di regia; al suo fianco dovrebbe avere ancora una volta Serena, in gol nella partita di apertura contro il Messico, e Collodel mentre Sbrissa eventualmente può fare qualche passo avanti agendo in qualità di trequartista. Da definire se Ungaro sarà al suo fianco.

Ucraina-Italia, come seguire il match in tv e streaming

Ucraina-Italia, info tv e streaming. Il match di oggi dovrebbe essere trasmesso in diretta da Raisport+ ( canale 57-58 del digitale terrestre e 227 di Sky), ma non c’è ancora la certezza assoluta. Per gli azzurri di Arrigoni ci sarà certamente la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale delle Universiadi e sul sito ufficiale della Rai, ovvero Raiplay.it. Il Gruppo B si chiuderà domenica 7 luglio con Messico-Ucraina, in programma alle ore 18. Intanto per il torneo femminile di calcio vittoria ieri delle azzurre sugli Usa per 2-1. Un successo che consente all‘Italia Femminile Universitaria di calcio di sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale.