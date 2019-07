Udinese-Al Hilal. Prosegue la preparazione estiva dei friulani di Igor Tudor in vista della prossima stagione 2019-2020, i friulani vorranno fare meglio delle scorse stagioni dove l’obiettivo salvezza è stato raggiunto solo nelle ultime giornate di campionato. Friulani che hanno incominciato una prima fase di ritiro in sede ad Udine, ma dal 21 luglio si sono spostati in Austria a Sankt Veit dove resteranno fino al 2 agosto. Domani pomeriggio alle ore 18 l’Udinese di Igor Tudor affronterà nella seconda uscita stagionale gli arabi dell’ Al Hilal, formazione militante nella Saudi Professional League (Arabia Saudita). Nella prima uscita della stagione l’Udinese ha perso 1-2 contro il Ravenna, militante nel campionato di Serie C. Le prossime due amichevole dei friulani si disputeranno il 27 luglio alle ore 17 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, mentre il 2 agosto alle ore 18 chiuderà il programma delle amichevoli la sfida contro il Besiktas. L’ Udinese farà il suo esordio ufficiale nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia dove il 18 agosto i friulani affronteranno la vincente di Virtus Entella e chi passerà il turno tra Sudtirol e Fasano, in programma il 4 agosto.

Udinese-Al Hilal, le ultime sui friulani. Igor Tudor sta lavorando molto in questo ritiro estivo per far si che quest’anno la sua squadra disputi una stagione diversa rispetto al trend delle ultime stagioni, concluse con la salvezza raggiunta all’ultimo respiro. Non fanno più parte della rosa bianconera Pezzella, ceduto al Parma; Badu, ceduto al Verona e Bajic, ceduto ai turchi del Konyaspor. I nuovi acquisti della società della famiglia Pozzo sono: Cristo Gonzalez dal Real Madrid; Tokoz dal Besiktas; Rodrigo Becao dal Bahia e Jajalo e Nestorovski dal Palermo. Intanto De Paul al momento resta un calciatore dell’Udinese.

Udinese-Al Hilal, come seguire il match in tv e streaming

Udinese-Al Hilal, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, sarà trasmesso da Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre). Per chi volesse guardare la gara in streaming, potrà fare affidamento sui canali social della società friulana.

Udinese-Al Hilal, i precedenti. I due club si sono affrontati già due volte in amichevole, nel 2016 vittoria friulana per 1-0, mentre nel 2018 pareggio per 1-1.