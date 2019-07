Udinese-Ravenna streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 20/7

Sabato 20 luglio alle ore 18:30 la formazione di mister Tudor affronterà il primo test dell’annata contro il Ravenna, formazione di Serie C. La gara amichevole si disputerà al Polisportivo comunale “Toffoletti” di Tarcento e precederà la partenza dell’Udinese per la seconda fase del ritiro in Austria.

VERSO UDINESE-RAVENNA

Tante assenze, ovviamente, tra i friulani in vista di Udinese-Ravenna: a partire da De Paul ed Ekong, impegnati fino a qualche giorno fa con le rispettive nazionali, fino ad arrivare ai vari Nuytinck, Ingelsson e Perica, alle prese con allenamenti differenziati; e ovviamente i volti nuovi Nestorovski e Cristo Gonzalez, che devono essere ancora ufficializzati. Il 21 luglio la squadra partirà per l’Austria, per la seconda parte della preparazione che si svolgerà a Sankt Veit fino al 2 agosto. In terra austriaca, l’Udinese svolgerà due amichevoli prestigiose. La prima è prevista per il 23 luglio contro il Fenerbahce. Il 27 luglio, invece, i bianconeri affronteranno il Borussia Dortmund.

UDINESE-RAVENNA: STREAMING E DIRETTA TV

Esordio stagionale per l’Udinese di Tudor sabato 20 luglio contro il Ravenna. Il match si disputerà al Polisportivo comunale “Toffoletti” di Tarcento, sarà possibile seguire la partita Udinese-Ravenna anche in diretta su Udinews Tv con pre e post partita ed interviste esclusive.