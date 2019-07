UEFA Euro 2020: il 12 luglio chiude il sorteggio dei biglietti

Per il torneo UEFA Euro 2020 il 12 luglio 2020 si giocherà allo stadio di Wembley la finale del primo Campionato europeo di calcio itinerante della storia, per celebrare il sessantesimo anniversario della prima edizione. Il 12 luglio di quest’anno, però – come la FIGC fa sapere in un comunicato – c’è una importante scadenza da ricordare: in tale data infatti chiuderà la prima “finestra” per richiedere i biglietti per UEFA Euro 2020, che saranno assegnati mediante sorteggio. Si sarà dunque tempo fino alle ore 14:00 italiane per inviare la propria richiesta.

Le possibilità di assicurarsi i tagliandi sono uguali a prescindere da quando siano state inviate le richieste ed è bene sottolineare che solo un numero relativamente esiguo sarà disponibile nel periodo in prossimità della manifestazione. Roma è una delle dodici città europee che ospiteranno le gare del torneo: allo Stadio Olimpico sono in programma tre partite della fase a gironi (venerdì 12, mercoledì 17 e domenica 21 giugno) e una dei quarti di finale (sabato 4 luglio). tre le categorie di prezzi fissate, che variano da un minimo di 50 ad un massimo di 225 euro.

L’attesa per lo svolgimento del campionato UEFA EURO 2020 è grande, come dimostra la risposta dei tifosi all’apertura della fase di vendita dei biglietti, iniziata lo scorso 12 giugno alle 14: soltanto nella prima settimana sono arrivate richieste per oltre quattro milioni e mezzo di tagliandi, da ben 190 Paesi. Da tener presente che per il torneo i biglietti disponibili cono circa 3 milioni, una cifra record.

Anche Francesco Totti, ex capitano giallorosso e ambasciatore di Roma per UEFA Euro 2020, si è “speso” in prima persona per promuovere la campagna per la biglietteria per la fase finale. Totti si sta impegnando con grande entusiasmo per sostenere Roma e i numeri sui profili social ufficiali del torneopiù importante del calcio europeo dimostrano lo smisurato affetto che tutti i tifosi azzurri nutrono nei confronti di uno dei simboli della Nazionale: “like” e condivisioni continuano ad aumentare giorno dopo giorno.

Nei vari post inviati da Totti, il fuoriclasse italiano invita tutti gli appassionati a seguire dal vivo UEFA Euro 2020, che tra l’altro avrà la sua gara inaugurale – il 12 giugno 2020 – proprio allo stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per la fase finale sono ancora prenotatili sul sito www.euro2020.com/tickets dove è possibile reperire anche tutte le informazioni necessarie al riguardo.

la UEFA, inoltre, metterà a disposizione per ogni gara alcuni biglietti per i tifosi diversamente abili, nella più bassa categoria di prezzo, indipendentemente dalla loro posizione nello stadio. I tifosi con disabilità potranno anche richiedere un posto gratuito per un accompagnatore.

A questo link è possibile consultare la pagina ufficiale di UEFA Euro 2020, dalla quale accedere a tutte le informazioni relative al torneo: città ospitanti, biglietti, caratteristiche degli impianti, indirizzi utili delle varie città, formula del torneo, ecc.

Il sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2020 a Bucarest si svolgerà il 30 novembre 2019. Le 24 squadre qualificate verranno suddivise in sei gironi da quattro. Qui tutti i dettagli relativi al sorteggio.

Particolarmente interessante risulta la sezione dedicata alla storia del torneo, dove è possibile consultare tutti i vincitori e le performance dei migliori calciatori che hanno scritto le pagine più interessanti del Campionato Europeo di calcio.