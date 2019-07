UFFICIALE: Donadoni è il nuovo allenatore del Shenzhen FC

Adesso è ufficiale. Roberto Donadoni cede alle lusinghe cinesi e firma per il Shenzhen FC. Il richiamo dalla Cina per i tecnici e giocatori italiani non è una novità: possiamo pensare a Fabio Capello, Graziano Pellè e Fabio Cannavaro, anche l’attenzione più grande va a Marcello Lippi, vincente con il suo Guangzhou Evergrande per tre anni consecutivi e ora CT della nazionale cinese. Donadoni seguirà le sue orme. È quello che si augura l’ex CT della Nazionale e del Bologna.

L’ingaggio del tecnico italiano è stato ufficializzato dal club cinese mediante i propri canali ufficiali. Donadoni è stato accolto con grande entusiasmo dato il successo che stanno riscuotendo gli allenatori del nostro paese in Cina. Come riporta Goal.com, la situazione del

club non è delle migliori: Donadoni dovrà correre ai ripari per evitare una retrocessione. Lo Shenzhen è in questo momento al quindicesimo posto in classifica. Donadoni è l’uomo giusto per centrale tali imprese e la società cinese lo ha ingaggiato per questo. Non sono ancora chiari i dettagli contrattuali che leggeranno Donadoni al club asiatico. Il contratto sarà senza dubbio ricchissimo e lo legherà allo Shenzhen per molti anni. Il lavoro sarà duro, ma Donadoni è un allenatori pronto a tutti e serio nel lavoro. Forza Roberto!