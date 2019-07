UFFICIALE: Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea

Ora è ufficiale. Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. L’ex calciatore dei Blues ritorna a Stamford Bridge da allenatore dopo l’esperienza con il Derby County in Championship, terminata con una sconfitta in finale dei play off contro l’Aston Villa.

Il club ha presentato il suo nuovo tecnico mediante il proprio sito ufficiale e social media. Lampard è apparso sorridente e felice di intraprendere questa nuova e affascinante sfida. L’inglese, classe 1978, succede a Maurizio Sarri, ora approdato alla Juventus e vincitore della scorsa Europa League con i Blues. Il compito di Lampard nel Chelsea non sarà facilissimo dato che il club inglese ha perso uno dei suoi calciatori più importanti: Eden Hazard, ceduto al Real Madrid dopo tanti anni tra le fila del club di Stamford Bridge.

Lampard gode della stima di tutta la tifoseria del Chelsea visto il suo passato con il club. Determinante come giocatore, il neo allenatore del club londinese vuole ripetersi in questa nuova e importante veste. L’obiettivo numero uno rimane certamente la Premier League ma Abramovic vuole rilanciarsi anche in Champions League, cercando di battagliare in Europa e ripetere la storica vittoria del 2012, quando i Blues batterono ai calci di rigore il Bayern Monaco. Riuscirà Lampard a riportare il Chelsea in alto a livello europeo?