UFFICIALE: Mario Hermoso è un giocatore dell’Atletico Madrid

La cessione di Diego Godin all’Inter ha portato l’Atletico Madrid a cercare un difensore centrale di spessore sul mercato. I colchoneros pare che lo abbiano trovato in Mario Hermoso. Il club di Madrid ha ufficializzato l’acquisto del centrale spagnolo ex Espanyol e Real Madrid che in parte deteneva il cartellino del giocatore. Le merengues non hanno esercitato l’opzione di acquisto che ammontava a 7,5 milioni di euro, puntando tutto su Militao, arrivato dal Porto in questo mercato estivo per 50 milioni.

L’Atletico ufficializza l’acquisto del classe 1995 tramite i propri canali social, rivelando le cifre che hanno caratterizzato l’operazione: 25 milioni di euro e 4 variabili in base al rendimento, oltre che alla detenzione del 20% del cartellino in caso di altra vendita. L’Espanyol riceve il 50% dell’importo del trasferimento dato che il restante andrà al Real Madrid. Il difensore ha firmato con il club di Simeone per 5 stagioni e avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Godin. Le qualità dimostrate in questa stagione e anche tra le fila della nazionale spagnola, dimostrano quanto Hermoso sia forte.

Un difensore completo, veloce e capace di impostare l’azione dal basso. Dotato di buoni piedi e di un lancio lungo chirurgico, Hermoso può essere schierato sia come centrale difensivo che come terzino. Un calciatore duttile e che sicuramente formerà assieme a Gimenez, una coppia affidabile per El Cholo Simeone.