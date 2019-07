UFFICIALE: Morata passa al Chelsea a titolo definitivo

Non farà rientro a Stamford Bridge l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata. L’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con il Chelsea per passaggio a titolo definitivo dell’ex Juventus in colchonero, che sarà effettivo dal 1 luglio 2020 secondo AS. Acquistato dal Chelsea nel 2017 per volontà di Antonio Conte, il 26enne spagnolo non ha inciso in Premier League, realizzando solamente 16 reti in 47 presenze con i Blues.

La stagione disputata con l’Atletico non è stata esaltante a livello realizzativo – solo 6 reti in 17 presenze totali – ma il giocatore si trova bene a Madrid ed è entusiasta di continuare con il club allenato da Simeone. Come riporta AS, la cifra del trasferimento di Morata all’Atletico non è stata ancora resa nota. Ciò che è certo è che il Chelsea pagò il calciatore ben 64 milioni di euro. Cifra altissima per un attaccante che nel Real Madrid faceva la riserva. Il calciatore è concentrato sull’Atletico in questa pre-season e non aveva nessuna intenzione di tornare a Londra. L’Atletico Madrid sta cedendo Griezmann al Barcellona e la situazione di Diego Costa non è chiara, ma molto probabilmente sarà ceduto dopo le polemiche con la società e Simeone durante la scorsa stagione. Le cessioni dei due attaccanti potrebbero garantire a Morata lo spazio che in questa stagione non ha avuto.