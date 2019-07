UFFICIALE: Ndombele firma per il Tottenham

Il Tottenham di Pochettino si rinforza. Dopo aver sfiorato la vittoria in Champions League, gli Spurs puntano in alto per la prossima stagione.

L’obiettivo numero uno rimane la Premier League ma a livello europei, la finale di Madrid ha dimostrato che i londinesi possono dire la loro e proprio per questo, il presidente Levy ha deciso di puntare su un rinnovamento del centrocampo attuale, acquistando il centrocampista francese oramai ex Lione, Tanguy Ndombele. Il classe 1996 è costato alle casse degli Spurs ben 60 milioni di euro più bonus, legandosi alla società inglese per cinque anni.

Il Tottenham rende ufficiale l’acquisto mediante i propri canali media, accogliendo il

giocatore con grande entusiasmo. Grande innesto per Pochettino che potrà contare su un calciatore duttile, forte fisicamente e atleticamente. Dotato di grande tecnica, Ndombele si è messo in evidenza in questa stagione sia in Ligue 1 che in Champions League. Molti club avevano messo gli occhi su di lui ma i vice campioni d’Europa sono stati gli unici disposti a sborsare ben 60 milioni pur di strapparlo alla concorrenza.

Il giocatore ha posato per il sito del club con la sua nuova maglia, visibilmente felice del suo approdo in Premier League, il campionato più bello e avvincente del mondo in questo momento.